ДТП с фурой устроило огромную пробку у зоопарка

ДТП на ул. Жуковского
ДТП на ул. Жуковского

Утром 29 июня в Новосибирске возле зоопарка собралась длинная пробка на ул. Жуковского.


Фура Scania и Toyota Opa ехали по ул. Жуковского со стороны ул. Д.Донского в сторону ул. Плановая. Тойота — в правом ряду, фура — в среднем ряду. На перекрёстке с ул. Стасова водитель фуры при перестроении не заметил «Тойоту» и притёр её, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Водитель фуры вину признавать отказывается — спрашивает, что как бы он Тойоту заметил, и поясняет, что она попала в мёртвую зону и вообще залезла перед ним. Движение по Жуковского затруднено — пробка растянулась до ул. Северная», — передают аваркомы.


Пробка на ул. Жуковского
Пробка на ул. Жуковского


Аварии в Новосибирске часто становятся причиной заторов — например, на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о заторе из-за двух аварий на выезде с ул. Фабричной и Красного проспекта.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus, скриншот yandex.ru/maps

Прочтений: 7428
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено