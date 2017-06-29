ДТП с фурой устроило огромную пробку у зоопарка

ДТП на ул. Жуковского

Утром 29 июня в Новосибирске возле зоопарка собралась длинная пробка на ул. Жуковского.







Фура Scania и Toyota Opa ехали по ул. Жуковского со стороны ул. Д.Донского в сторону ул. Плановая. Тойота — в правом ряду, фура — в среднем ряду. На перекрёстке с ул. Стасова водитель фуры при перестроении не заметил «Тойоту» и притёр её, рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





«Водитель фуры вину признавать отказывается — спрашивает, что как бы он Тойоту заметил, и поясняет, что она попала в мёртвую зону и вообще залезла перед ним. Движение по Жуковского затруднено — пробка растянулась до ул. Северная», — передают аваркомы.







Пробка на ул. Жуковского





Аварии в Новосибирске часто становятся причиной заторов — например, на прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о заторе из-за двух аварий на выезде с ул. Фабричной и Красного проспекта.