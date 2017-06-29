В Новосибирске за четыре часа случилось сразу четыре ДТП с детьми

На этом месте сбили ребёнка на ул. Есенина

За 28 июня в авариях на новосибирских дорогах пострадали четыре ребёнка: трёх из них водители сбили около домов.





Одна из аварий случилась в 17:15 на ул. Есенина недалеко от остановки «Магазин № 27». «63-летниий водитель в сильном алкогольном опьянении ехал на Nissan Patrol по Есенина со стороны Бориса Богаткова в сторону Волочаевской и напротив дома на Есенина, 8/1 наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.







Девочку доставляли в больницу, у неё диагностировали многочисленные ушибы. Водитель прошёл медосвидетельствование, у него в крови обнаружили более 2 промилле алкоголя, добавили в ГИБДД.







В 19:30 в Калининском районе 34-летний водитель на Toyota RAV4 ехал по внутридворовой территории дома № 3/2 по ул. Родники и у 1-го подъезда наехал на 7-летнего мальчика, который перебегал дорогу. Врачи обнаружили у мальчика ушиб позвоночника.





Водитель пояснил ГИБДД, что мальчик выбежал на дорогу из-за другой машины.







Место аварии на ул. Родники





Ещё два ДТП случились с маленькими детьми в 21:00 на ул. Хилокской и Романова.







«19-летний водитель на ВАЗ-2103 ехал по внутридворовой территории вдоль дома № 1"б" на Хилокской и наехал на 4-летнего мальчика, который переходил дорогу. У мальчика закрытый перелом костей левой голени», — пояснили в группе пропаганды ГИБДД.







Водитель пояснил автоинспекторам, что ехал со скоростью 4–8 км/ч. «Перед выездом со двора с тротуара резко выбежал ребёнок и ударился головой об мою машину», — зачитали в ГИБДД объяснение водителя.







Место аварии на ул. Хилокской обозначено фишкой





А на ул. Романова неустановленный водитель на неустановленной машине ехал задним ходом и у дома № 115 наехал на 3-летнего ребёнка, который стоял на дороге без взрослых. Ребёнок получил сотрясение мозга и ушибы, а водитель скрылся с места аварии.







В ГИБДД добавили, что с января по май в городе произошло около 60 ДТП, т.е. в среднем по 12 ДТП за месяц.





За июнь автоинспекторы зафиксировали в два раза больше аварий с детьми — 23.





В ГИБДД напомнили, что родители должны организовывать для детей безопасный досуг.







ДТП у дома № 15 на ул. Романова





В последние дни автоинспекторы фиксируют много ДТП с детьми. Вчера под колёса попали два мальчика: один перебегал дорогу вне зоны пешеходного перехода, а другой ехал на самокате.