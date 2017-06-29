Молодой новосибирец поплатился свободой за убийство слепой старушки

Приговор в законную силу не вступил

Новосибирский областной суд вынес приговор 33-летнему Василию Степанову, который зарезал слепую бабушку своей гражданской жены.





Убийство произошло в конце 2016 года в доме № 20 по ул. Зорге.





Как напомнили в СУ СКР по Новосибирской области, 16 декабря пьяный Василий Степанов поссорился со своей гражданской женой из-за того, что она обвиняла его в алкоголизме. Из-за этого Степанов избил недовольную жену, а когда она ушла из квартиры, то зарезал её 85-летнюю незрячую и беспомощную бабушку.







В Следственном комитете уточнили, что мужчина ранил старушку ножом не меньше 17 раз, от этих ран пострадавшая умерла.





«Вернувшаяся через некоторое время в квартиру сожительница злоумышленника, увидев тело бабушки со следами насильственной смерти, сделала вывод, что убийство последней совершил именно он», — сообщили в Следственном комитете.







Во время предварительного следствия Василий Степанов не сознавался в том, что он убил женщину. Он говорил, что это сделал преступник, незаконно пробравшийся в квартиру.







«Лишь после ознакомления по завершении расследования со всеми материалами уголовного дела Степанов под тяжестью полученных следствием улик, в том числе вещественных доказательств, заявил, что преступление совершено им, в то же время мотивы своих действий он не сообщил», — пояснили в СУ СКР.





Суд признал Василия Степанова виновным в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.







Судя по данным на сайте Новосибирского областного суда, приговор вынесен 22 июня, в законную силу он ещё не вступил.