Молодой новосибирец поплатился свободой за убийство слепой старушки

Приговор в законную силу не вступил
Приговор в законную силу не вступил

Новосибирский областной суд вынес приговор 33-летнему Василию Степанову, который зарезал слепую бабушку своей гражданской жены.


Убийство произошло в конце 2016 года в доме № 20 по ул. Зорге. 


Как напомнили в СУ СКР по Новосибирской области, 16 декабря пьяный Василий Степанов поссорился со своей гражданской женой из-за того, что она обвиняла его в алкоголизме. Из-за этого Степанов избил недовольную жену, а когда она ушла из квартиры, то зарезал её 85-летнюю незрячую и беспомощную бабушку. 


В Следственном комитете уточнили, что мужчина ранил старушку ножом не меньше 17 раз, от этих ран пострадавшая умерла.


«Вернувшаяся через некоторое время в квартиру сожительница злоумышленника, увидев тело бабушки со следами насильственной смерти, сделала вывод, что убийство последней совершил именно он», — сообщили в Следственном комитете.


Во время предварительного следствия Василий Степанов не сознавался в том, что он убил женщину. Он говорил, что это сделал преступник, незаконно пробравшийся в квартиру.


«Лишь после ознакомления по завершении расследования со всеми материалами уголовного дела Степанов под тяжестью полученных следствием улик, в том числе вещественных доказательств, заявил, что преступление совершено им, в то же время мотивы своих действий он не сообщил», — пояснили в СУ СКР.


Суд признал Василия Степанова виновным в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.


Судя по данным на сайте Новосибирского областного суда, приговор вынесен 22 июня, в законную силу он ещё не вступил.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 3772
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено