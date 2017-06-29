У новосибирских бизнесменов резко вырос интерес к кредитам: набрали 38 миллиардов за 4 месяца

Банки стали давать новосибирским бизнесменам больше денег в долг 
Банки стали давать новосибирским бизнесменам больше денег в долг 

За 4 месяца 2017 года новосибирские бизнесмены заняли у банков 38 млрд руб.


Всего за первые 4 месяца 2017 года банки в Сибири выдали представителям малого и среднего бизнеса 173 млрд руб. Это на 24 млрд руб. больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Сибирском главном управлении Банка России.


«Больше половины (61 %) всех выданных МСП (субъектам малого и среднего предпринимательства. — О.Х.) кредитных ресурсов приходится на три региона: Новосибирскую область (38 млрд руб., рост на 18 % к 4 месяцам прошлого года), Красноярский край (34 млрд руб., +28 %) и Иркутскую область (32 млрд руб., +90 %)», — уточнил регулятор.


В Сибирском ГУ Банка России считают, что представители малого и среднего бизнеса стали брать больше кредитов, так как кредитные ставки постепенно снижаются. «Если в декабре 2015 банки, зарегистрированные в Сибири, кредитовали МСП под 16,2 % годовых, то в апреле этого года средняя стоимость займа для этого сегмента бизнеса составила 12,8 %», — отмечает регулятор.


При этом сибирские бизнесмены сократили просроченные долги по кредитам — за год на 8 млрд руб. «На 1 мая 2017 года доля "плохих" долгов МСП Сибири составила 8,8 % (в России — 13,2 %). Минимальный уровень просроченной задолженности зафиксирован в Иркутской (3,6 %), Томской (3,9 %) и Новосибирской (5,4 %) областях», — сообщили в Сибирском ГУ Банка России.


15 июня новосибирский бизнесмен Александр Кычаков во время прямой линии задал вопрос президенту России Владимиру Путину про величину процентных ставок по кредитам. «Мы с представителями бизнеса постоянно сталкиваемся с одной проблемой: что при декларируемых ставках банковским сектором в 11–12 % путём дополнительных накруток на открытие кредитных линий, на поддержание лимитов, на какие-то ограничения фактическая ставка в нашем конкретном случае составила 19 % годовых, 18,75 %», — заявил президенту Кычаков. Владимир Путин в ответ на это рассказал о ситуации в банковском секторе

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой 

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