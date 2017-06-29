Фура вспыхнула на вечерней трассе

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В МЧС сообщили, что загоревшийся грузовик с прицепом тушили 9 пожарных
В МЧС сообщили, что загоревшийся грузовик с прицепом тушили 9 пожарных

Вечером 28 июня на федеральной трассе М51 в Новосибирской области загорелась фура.


Грузовая машина DAF вспыхнула в десятом часу вечера на автодороге Р254 «Иртыш» (М51) в районе деревни Белобородово в Коченёвском районе, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. 


Сообщение об этом происшествии поступило к пожарным в 21:19 по местному времени. К 21:36 пожар удалось потушить. К этому времени огонь успел повредить прицеп и кабину грузовика, передают в МЧС.


Очевидцы в соцсетях сообщают, что, по предварительной информации, на пожаре никто не пострадал.


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности случившегося.


В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области подтвердили, что этот пожар обошелся без пострадавших. 


«Причина пожара устанавливается. Предположительно — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке», — рассказали в пресс-службе.


По уточненным данным, грузовик выгорел на площади 44,5 кв м.


Также вчера в Советском районе Новосибирска на остановке «Институт ядерной физики» загорелся автобус № 72. Огонь повредил моторный отсек на площади 4 кв. м.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/act54

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