Новосибирские пары стали реже подавать на развод

Новосибирцы стали чаще жениться и реже рожать 
Новосибирцы стали чаще жениться и реже рожать 

В 2017 году жители Новосибирской области стали чаще заключать браки, число разводов при этом снизилось.


Как показывают подсчёты Росстата, за первые 5 месяцев 2017 года загсы Новосибирской области зарегистировали 5858 браков. Это на 184 брака больше, чем за такой же период прошлого года. Количество разводов, напротив, сократилось. Всего за с января по май в регионе развелись 5364 пары, в то время как годом ранее в Новосибирской области разрушилось 5415 семей.


Рождаемость при этом пошла на спад. В 2017 году в регионе родилось 14 146 детей — на 1426 меньше, чем в январе – мае прошлого года. Умирать новосибирцы тоже стали реже. Если за первые 5 месяцев 2016 года загсы зарегистрировали в регионе 15 564 смерти, то за такой же период этого года — 15 404. В том числе снизилась младенческая смертность: со 100 до 70 случаев. 

Среди регионов Сибири по всем 4 показателям (количеству браков, разводов, рожденных и умерших) Новосибирская область в 2017 году держится в тройке лидеров. По числу заключённых браков её обгоняют только Красноярский край и Иркутская область (6796 и 6279 браков соответственно). Распавшихся семей и рожденных детей больше только в Красноярском крае (5615 разводов и 14 517 новорожденных). А показатели смертности выше только у Кемеровской области: 16 652 умерших за 5 месяцев.


В числе самых долговечных новосибирских браков — брак Василия и Анастасии Коробейниковых, которые недавно отпраздновали 70-летие совместной жизни. Отметить эту дату пришла настоящая толпа — вся огромная семья Коробейниковых: дети, внуки, правнуки. На празднике побывала и корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Ольга Хмелевская
Фото Ивана Рейзвих

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