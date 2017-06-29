Увлечённый историей режиссёр снял фильм о Новосибирске времён императоров

Александр Бакаев

29 июня режиссёр Александр Бакаев заканчивает съемки своего нового документального фильма об истории Новосибирска «Императорская семья».







«Сегодня мы берем последние два интервью в Новосибирске. Это не первый мой документальный фильм, до этого я снял еще 3 фильма: "Сибирское царство. Открытая история", "Стройка капитализма", "Сибирское царство. Новые берега". Этот фильм — некий спин-офф от моей темы, мы снимаем предысторию старых сюжетов», — рассказал 28 июня корреспонденту НГС.НОВОСТИ режиссер Александр Бакаев.



Бакаев — житель Новосибирска, общественник, кандидат экономических наук. В конце 2000-х годов активно увлекся изучением истории Сибири.





На съемки нового фильма команда Бакаева получила грант от министерства региональной политики Новосибирской области в размере 145 тыс. руб. «Не было случая, чтобы нам хватило денег, которые нам могут выделить. Но мы выкручиваемся — в съемках участвуют непрофессиональные актеры, стараемся экономить», — пояснил режиссер.





На съёмках фильма





Новый фильм расскажет об истории Ново-Николаевска конца XIX века: «Тема очень интересная — историки до сих пор спорят о влиянии Александра III и Николая II на развитие Ново-Николаевска. Наши императоры на самом деле оказывали довольно эксклюзивную поддержку в развитии города, об этом мы и расскажем», — пояснил Бакаев.



В съемках фильма принял участие широкий круг экспертов от сотрудников музея, историков и экономистов до современных политиков. Позавчера, 27 июня, Бакаев взял интервью у главы департамента культуры, спорта и молодёжной политики Анны Терешковой. Всего в проекте приняло участие около 20 экспертов, которые дали эксклюзивные интервью.

Записали интервью для фильма "Императорская семья..." с @tereshkova_anna. Photo by @prosto.film #filmmaking #empirestrikesback #holysiberia #greatsteppefilms Публикация от Alexander Bakaev (@alexbakaev) Июн 27 2017 в 10:17 PDT

Премьера фильма запланирована на ноябрь 2017 года. Несмотря на то, что в течение июня был собран основной материал для съемок, на протяжении лета и осени будет идти монтаж и доработка проекта, пояснил Бакаев.





На прошлой неделе в Новосибирске прошли съемки другого фильма — красноярские блогеры канала YouTube «Экстремальная кухня» посетили столицу Сибири, чтобы взять интервью у новосибирских спортсменов по трикингу.