Бойцы Росгвардии массово собрались в парке «Городское начало»

Централизованный развод сегодня прошёл во всех субъектах СФО

28 июня в парке «Городское начало» прошёл первый совместный инструктаж войск Новосибирского гарнизона Росгвардии.





«Сегодня мы проводим гарнизонный развод на боевую службу. Ежесуточно по Новосибирской области на охрану общественного порядка от вневедомственной охраны заступает 138 экипажей, которые первые реагируют на любые правонарушения. По Сибирскому федеральному округу более 1000 экипажей ежесуточно заступает на боевую службу», — рассказал командующий Сибирским округом войск национальной гвардии Виктор Стригунов.







Он отметил, что сегодня такой централизованный развод прошёл во всех субъектах СФО. «Эти разводы нацелены на то, чтобы сплотить коллектив, поощрить наиболее отличившихся на боевой службе сотрудников», — добавил Стригунов.







Каждый день общественный порядок охраняют 138 экипажей вневедомственной охраны





В инструктаже был задействован состав Управления Росгвардии по НСО, ОМОН, отряда спецназначения «Ермак», специального моторизованного батальона и кинологи. Гвардейцы также представили свою технику: более 20 служебных машин, в том числе и два «Тигра».







Техника Росгвардии





Офицеры территориального управления проверили готовность подразделений к несению службы — оценили внешний вид, экипировку, вооружение и состояние машин.







Инструктаж войск прошёл в парке «Городское начало»





«Национальная гвардия — молодое образование, однако лучшие традиции ОМОНа, СОБРа, внутренних войск и других формирований, которые вошли и составили костяк национальных гвардейцев, позволяет надеяться, что служба будет идти доблестно. Я хочу поблагодарить вас за службу во время публичных мероприятий в Новосибирске, особенно в дни празднования Дня Победы и только что прошедшего Дня города. Я уверен, что и впредь мы будем дружно работать. Мы надеемся на вас, мы чувствуем себя спокойнее, когда на улицах города дежурят экипажи ваших подразделений», — сказал сотрудникам подразделений мэр Новосибирска Анатолий Локоть.







Сотрудники национальной гвардии Новосибирской области





Ряд военнослужащих и сотрудников наградили благодарственными письмами и ценными подарками, несколько сотрудников получили очередные звания. После чего бойцы прошли торжественным маршем и отправились выполнять свои обязанности.







Виктор Стригунов награждает одного из сотрудников





Иногда бойцы Росгвардии массово собираются в парках Новосибирска. Например, в марте в Центральном парке бойцы отмечали День Росгвардии и кормили горожан солдатской кашей.