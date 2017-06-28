Следователи завели уголовное дело после падения девочки из окна в лагере

Сейчас по уголовному делу следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства

28 июня следственный отдел Бердска СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело после падения 7-летней девочки из окна корпуса лагеря.





«По факту получения 7-летней девочкой травмы в результате падения из окна второго этажа одного из жилых корпусов детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого 28 июня 2017 года возбуждено уголовное дело», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.







Уголовное дело бердские следователи возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).







Сейчас по уголовному делу следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства. Расследование продолжается, добавили в СК.







7-летняя девочка выпала из окна второго этажа в лагере 21 июня. Дети играли в прятки, девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, которая была не оборудована надёжными крепежами, и выпала из окна. Врачи диагностировали у ребёнка перелом позвоночника.

