Следователи завели уголовное дело после падения девочки из окна в лагере

Сейчас по уголовному делу следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства
Сейчас по уголовному делу следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства

28 июня следственный отдел Бердска СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело после падения 7-летней девочки из окна корпуса лагеря.


«По факту получения 7-летней девочкой травмы в результате падения из окна второго этажа одного из жилых корпусов детского оздоровительно-образовательного лагеря имени Олега Кошевого 28 июня 2017 года возбуждено уголовное дело», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по НСО Алексей Максименко.


Уголовное дело бердские следователи возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).


Сейчас по уголовному делу следователи устанавливают все подлежащие доказыванию обстоятельства. Расследование продолжается, добавили в СК.


7-летняя девочка выпала из окна второго этажа в лагере 21 июня. Дети играли в прятки, девочка залезла на подоконник, облокотилась на москитную сетку, которая была не оборудована надёжными крепежами, и выпала из окна. Врачи диагностировали у ребёнка перелом позвоночника.

Ксения Евдокимова
Фото Артёма Ленца

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