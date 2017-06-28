Автомобилисты встали в многочасовую пробку на Богдана Хмельницкого

Пробка от «Колорлона» до НЗХК
Пробка от «Колорлона» до НЗХК

Вечером 28 июня на ул. Богдана Хмельницкого в Новосибирске образовалась большая пробка: от Тайгинской до Писемского можно ехать со скоростью только 2 км/ч.


«Эта пробка с 15 часов там», — рассказал один из очевидцев корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте».


Молодой человек добавил, что на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Писемского видел «яму диаметром с колодец», днём её как раз огораживали рабочие. Другой очевидец рассказал, что на месте дорожных работ заметил машину с надписью «Горводоканал».


По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожные работы сейчас идут на пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского. Сервис фиксирует пробку по Богдана Хмельницкого в сторону центра от ул. Тайгинской до Писемского, там скорость потока 2 км/ч. Также затор есть на Писемского — от Кайтымовской и до Богдана Хмельницкого, скорость потока там 3 км/ч.


На пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского сейчас идут дорожные работы
На пересечении Богдана Хмельницкого и Писемского сейчас идут дорожные работы


Пробки на новосибирских дорогах возникают часто, причём не только из-за аварий, но и из-за ремонта. Недавно дорожные работы собрали серьёзную пробку за разъездом Иня.

Ксения Евдокимова
Фото «Инцидент Новосибирск»

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