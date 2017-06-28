НОВАТ подтвердил декретный отпуск Владимира Кехмана

3 апреля этого года у Иды и Владимира Кехманов родилась дочь Анастасия

Новосибирский оперный театр подтвердил, что Владимир Кехман ушёл в декретный отпуск по уходу за дочкой Анастасией.





«3 апреля этого года у Иды и Владимира Кехманов родилась дочь Анастасия. В связи с этим Владимир Кехман действительно оформил отпуск по уходу за ребёнком, чтобы находиться вместе с семьёй. Вопреки слухам, которые распространяют давние "доброжелательницы" НОВАТа Наталья Пинус и Анна Терешкова — это не трехгодичный отпуск», — сообщается на официальном сайте театра.







Исполняет обязанности генерального директора НОВАТа сейчас Снежана Любарь. Назначена она была не приказом Министерства культуры РФ, а приказом Владимира Кехмана. Замещает директора театра Снежана Любарь только на время его отсутствия. Приказ был согласован с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским.







«Генеральный директор физически отсутствует в Новосибирске ровно столько, сколько позволяет реальная ситуация в театре, над которой он сохраняет полный контроль. Более того, будучи в отпуске, он уже провёл переговоры с целым рядом артистов, дирижёров, хореографов, режиссёров, что дало возможность полностью сформировать творческие планы театра до 2020 года», — отмечает пресс-служба театра.







В Новосибирск Владимир Кехман приедет 13 июля и примет участие в закладке Аллеи Звёзд в сквере, прилегающем к зданию театра.







Со ссылкой на Александра Журавского «КоммерсантЪ» сообщил, что сейчас Владимир Кехман находится за границей, но уже 8 июля планирует принять участие в заседании коллегии Министерства культуры в Санкт-Петербурге.





О том, что Владимир Кехман ушёл в декретный отпуск, стало известно сегодня утром. Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус сообщила, что Кехман уже около трёх месяцев не ходит на работу и находится сейчас «то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе».