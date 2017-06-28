Новосибирский стадион получил искусственную траву за 12 миллионов

Новый газон от чешского производителя Jutagrass
Новый газон от чешского производителя Jutagrass

На новосибирском стадионе «Сибсельмаш» отремонтировали футбольное поле и постелили новый искусственный газон за 12 млн руб.


Новый искусственный газон на стадионе положили в июне. 


«На стадионе "Сибсельмаш" уже несколько лет лежало искусственное покрытие предыдущего поколения. 


Оно физически подустало, до зимы прошлого года, когда мы готовили стадион к зимнему сезону, заливали лед прям поверх искусственного поля футбольного. 


Это сказывалось на качестве и хоккейного поля, и футбольного. В итоге в прошлом году решили поле собрать, а по окончании сезона департамент физкультуры и спорта НСО и руководство стадиона решили, что футбольное покрытие требует замены», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-атташе ХК «Сибсельмаш» Дмитрий Сидько.


Ремонт поля и новый газон из искусственной травы Jutagrass стоили 12 млн руб. На сайте госзакупок значится, что подрядчиком работ выступило ООО «Сахастройсервис-2000». Самая дорогая часть контракта — само покрытие из искусственной травы с высотой ворса 20 мм, оно стоит больше 9 млн руб. Деньги на ремонт поля выделили из областного бюджета.


Укладывали футбольное поле около 2 недель. «Когда хоккейный лёд растопили, надо было дать времени на усушку, утряску, подготовить подушку, потому что лёд тает неравномерно — где-то были вымоины. Потом были работы по поиску существующих и возможных порывов системы охлаждения. Само поле постелили довольно быстро, максимум в течение недели, и потом нанесли футбольную разметку», — пояснил Дмитрий Сидько.


Он добавил, что поле останется тренировочным для детской и, вероятно, основной команд «Сибсельмаша» по хоккею с мячом.


Футбольными полями из искусственной травы стараются обзавестись многие стадионы. Например, раньше НГУ заказывал благоустройство большого футбольного поля за 9 млн руб.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 1574
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено