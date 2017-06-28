Новосибирский стадион получил искусственную траву за 12 миллионов

Новый газон от чешского производителя Jutagrass

На новосибирском стадионе «Сибсельмаш» отремонтировали футбольное поле и постелили новый искусственный газон за 12 млн руб.





Новый искусственный газон на стадионе положили в июне.





«На стадионе "Сибсельмаш" уже несколько лет лежало искусственное покрытие предыдущего поколения.





Оно физически подустало, до зимы прошлого года, когда мы готовили стадион к зимнему сезону, заливали лед прям поверх искусственного поля футбольного.





Это сказывалось на качестве и хоккейного поля, и футбольного. В итоге в прошлом году решили поле собрать, а по окончании сезона департамент физкультуры и спорта НСО и руководство стадиона решили, что футбольное покрытие требует замены», — рассказал НГС.НОВОСТИ пресс-атташе ХК «Сибсельмаш» Дмитрий Сидько.







Ремонт поля и новый газон из искусственной травы Jutagrass стоили 12 млн руб. На сайте госзакупок значится, что подрядчиком работ выступило ООО «Сахастройсервис-2000». Самая дорогая часть контракта — само покрытие из искусственной травы с высотой ворса 20 мм, оно стоит больше 9 млн руб. Деньги на ремонт поля выделили из областного бюджета.





Укладывали футбольное поле около 2 недель. «Когда хоккейный лёд растопили, надо было дать времени на усушку, утряску, подготовить подушку, потому что лёд тает неравномерно — где-то были вымоины. Потом были работы по поиску существующих и возможных порывов системы охлаждения. Само поле постелили довольно быстро, максимум в течение недели, и потом нанесли футбольную разметку», — пояснил Дмитрий Сидько.







Он добавил, что поле останется тренировочным для детской и, вероятно, основной команд «Сибсельмаша» по хоккею с мячом.







Футбольными полями из искусственной травы стараются обзавестись многие стадионы. Например, раньше НГУ заказывал благоустройство большого футбольного поля за 9 млн руб.