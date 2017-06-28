Про героя репортажа НГС хирурга Вицына сняли фильм





Александр Вицын

Сегодня, 28 июня, в 19:00 в кинотеатре «Победа» началась премьера документального фильма «Вицын: Я не вру» про легендарного новосибирского хирурга-онколога из городской клинической больницы № 1.





В июне прошлого года после того, как российское сообщество врачей признало Александра Вицына одним из лучших онкологов, репортаж ему посвятил НГС. В этот раз личностью известного врача заинтересовались наши коллеги, журналисты ГТРК «Новосибирск», и сняли о нём небольшое документальное кино.





Корреспондент НГС пообщался с автором сценария Татьяной Чуй, которая рассказала, что снятая картина — это 12-минутный фильм-монолог. В нём Александр Вицын от первого лица рассуждает о профессии врача.





«Зрителям мы даём возможность увидеть его глазами, через его страхи, через его надежды, через его переживания всю эту работу, всю подноготную врача. Это очень камерный, очень личный очерк, где он фактически раскрывается, рассказывает о самом сокровенном. Как нам это удалось? Даже не спрашивайте. Повезло. Человек перед абсолютно чужим человеком, перед журналистом взял и раскрылся», — рассказала Татьяна Чуй.







По словам журналистки, по долгу службы ей достаточно часто приходится общаться с врачами, но Александр Вицын её удивил тем, что не зажимался перед камерой и не боялся сказать что-то лишнее.







«Александр Евгеньевич меня сразу поразил, он настолько откровенно стал говорить о вещах, настолько смело свою точку зрения высказывал, которая, мягко говоря, отличается от общепризнанной, и такие философские вещи начал говорить, и философские темы поднимать, что я сразу подумала, что вот же он, потрясающий человек, о котором нужно рассказать. Но в новостийный формат он совсем не вписывался, и я думала, как бы для него сделать что-то более масштабное. И вот сегодня появилась такая возможность», — пояснила Татьяна Чуй.







По её словам, также этот фильм можно будет увидеть в эфире телеканала «Вести 24» в медицинской рубрике «Пульс».







Прошлым летом российское сообщество врачей признало Александра Вицына одним из лучших онкологов страны на конкурсе «Лучший врач России – 2016». Уже три десятка лет этот хирург работает в городской клинической больнице № 1 и лечит органы грудной клетки. По словам коллег, он берётся за самых сложных и практически безнадёжных больных.







«Человека не режут, режут колбасу. Оперировать — это 20 % делов, после этой агрессии его ж надо выходить, понимаешь. Пол-организма, бывает, выносим… Устаёшь не от того, что в скрюченном положении стоишь долго, вон шея болит как… А от ответственности за жизнь человеческую. У него семья, дети, все его любят. И он себя любит — он же сам вселенная», — рассказывал Александр Вицын корреспондентам НГС.НОВОСТИ.