В Новосибирске открылась выставка фото птиц, летающих как пуля

Новосибирский фотохудожник снимает птиц в парках несколько лет

Сегодня, 28 июня, в художественном музее Новосибирска открылась персональная выставка работ новосибирского фотохудожника Юрия Захарова «Птицы в городе».





В экспозиции полсотни кадров из жизни пернатых в мегаполисе.







«В 2014-м году, когда мы проводили юбилейную выставку старейшего новосибирского фотохудожника Юрия Захарова, мы обратили внимание, что с особенным чувством и вниманием он снимает птиц, — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор выставки Сергей Тиханов. — Тогда возникла идея провести выставку, посвящённую отдельно птицам».







Свиристели зимой









Стрижи над городом сняты из окна девятиэтажки





Автор снимков Юрий Захаров работал фотографом в новосибирских газетах, а документировать жизнь птиц начал несколько лет назад. «Экспозиция, конечно, не носит строго научный характер, — пояснил куратор выставки. — Это не энциклопедия птиц, обитающих в Новосибирской области. Скорее это объяснение в любви созданиям, которые умеют летать. Птицы допустили Юрия Васильевича в свой мир».





На открытии выставки о птицах рассказал орнитолог Алексей Яновский





Главной удачей фотохудожника работник музея назвал снимок стрижей, которых поймать в объектив довольно сложно. По словам орнитолога Алексея Яновского, посетившего открытие выставки, эти птицы летают «как пуля», и не всякая техника способна их зафиксировать. «Как-то телевизионщики современной камерой пытались снять стрижей, подлетающих к гнёздам на площади Станиславского, — вспоминает учёный. — В итоге в кадре остались одни городские ласточки, которые живут по соседству и летают медленнее».









Орнитолог подчеркнул, что развитие фотографии имеет большое значение в изучении птиц: «Раньше мы считали, что для изучения обязательно надо поймать или подстрелить птицу, а благодаря современной оптике можно без причинения вреда и беспокойства птицам наблюдать за ними и делиться информацией с другими».







Юрий Захаров увлекся съёмкой птиц несколько лет назад





Сам Юрий Захаров пояснил, что его увлечение съёмкой птиц началось с наблюдения за голубями. Что касается стрижей, то их он ловит в объектив из окна своей девятиэтажки. «А пищат они как! Для меня это музыка», — признался фотограф.





Сфотографировать стрижа так близко довольно сложно из-за высокой скорости полета





Выставка «Птицы в городе» будет работать до 16 июля. Билет в эту часть музея (вход со стороны ул. Свердлова) стоит 200 руб. (взрослый) и 100 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров). По нему можно будет посмотреть и другие временные выставки.





За жизнью синиц фотограф наблюдал в Центральном парке





В том же художественном музее на прошлой неделе открылась выставка работ другого новосибирца, который тоже снимает природу — только не птиц, а больших диких кошек. Игорь Шадрин часами ждет удачного момента — в итоге обитатели зоопарка на фотографиях выглядят так, будто живут на воле.