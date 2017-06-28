В Новосибирске открылась выставка фото птиц, летающих как пуля

Новосибирский фотохудожник снимает птиц в парках несколько лет
Новосибирский фотохудожник снимает птиц в парках несколько лет

Сегодня, 28 июня, в художественном музее Новосибирска открылась персональная выставка работ новосибирского фотохудожника Юрия Захарова «Птицы в городе». 


В экспозиции полсотни кадров из жизни пернатых в мегаполисе. 


«В 2014-м году, когда мы проводили юбилейную выставку старейшего новосибирского фотохудожника Юрия Захарова, мы обратили внимание, что с особенным чувством и вниманием он снимает птиц, — рассказал НГС.НОВОСТИ куратор выставки Сергей Тиханов. — Тогда возникла идея провести выставку, посвящённую отдельно птицам».


Свиристели зимой
Свиристели зимой



Стрижи над городом сняты из окна девятиэтажки
Стрижи над городом сняты из окна девятиэтажки


Автор снимков Юрий Захаров работал фотографом в новосибирских газетах, а документировать жизнь птиц начал несколько лет назад. «Экспозиция, конечно, не носит строго научный характер, — пояснил куратор выставки. — Это не энциклопедия птиц, обитающих в Новосибирской области. Скорее это объяснение в любви созданиям, которые умеют летать. Птицы допустили Юрия Васильевича в свой мир».


На открытии выставки о птицах рассказал орнитолог Алексей Яновский
На открытии выставки о птицах рассказал орнитолог Алексей Яновский


Главной удачей фотохудожника работник музея назвал снимок стрижей, которых поймать в объектив довольно сложно. По словам орнитолога Алексея Яновского, посетившего открытие выставки, эти птицы летают «как пуля», и не всякая техника способна их зафиксировать. «Как-то телевизионщики современной камерой пытались снять стрижей, подлетающих к гнёздам на площади Станиславского, — вспоминает учёный. — В итоге в кадре остались одни городские ласточки, которые живут по соседству и летают медленнее». 


В Новосибирске открылась выставка фото птиц, летающих как пуля


Орнитолог подчеркнул, что развитие фотографии имеет большое значение в изучении птиц: «Раньше мы считали, что для изучения обязательно надо поймать или подстрелить птицу, а благодаря современной оптике можно без причинения вреда и беспокойства птицам наблюдать за ними и делиться информацией с другими».


Юрий Захаров увлекся съёмкой птиц несколько лет назад
Юрий Захаров увлекся съёмкой птиц несколько лет назад


Сам Юрий Захаров пояснил, что его увлечение съёмкой птиц началось с наблюдения за голубями. Что касается стрижей, то их он ловит в объектив из окна своей девятиэтажки. «А пищат они как! Для меня это музыка», — признался фотограф.


Сфотографировать стрижа так близко довольно сложно из-за высокой скорости полета
Сфотографировать стрижа так близко довольно сложно из-за высокой скорости полета


Выставка «Птицы в городе» будет работать до 16 июля. Билет в эту часть музея (вход со стороны ул. Свердлова) стоит 200 руб. (взрослый) и 100 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров). По нему можно будет посмотреть и другие временные выставки. 


За жизнью синиц фотограф наблюдал в Центральном парке
За жизнью синиц фотограф наблюдал в Центральном парке


В том же художественном музее на прошлой неделе открылась выставка работ другого новосибирца, который тоже снимает природу — только не птиц, а больших диких кошек. Игорь Шадрин часами ждет удачного момента — в итоге обитатели зоопарка на фотографиях выглядят так, будто живут на воле. 

Александра Зенкова
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