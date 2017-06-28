В Толмачёво появились стойки с картами Новосибирска на китайском

Стенд с картой Новосибирска на китайском в Толмачёво

В аэропорту Толмачёво появились стойки с картами, на которых отмечены достопримечательности Новосибирска, на китайском языке.







До этого карты на китайском были доступны только организованным туристическим группам, их выдавали в турагентствах.





По сообщению туристической ассоциации «Мир без границ», которая занимается непосредственно туристами из КНР, теперь карту на китайском могут бесплатно взять на стойках Толмачёво и туристы, которые приехали в Новосибирск не в составе тургрупп.





На обратной стороне карты указаны достопримечательности и торговые центры





Карту разработала в апреле 2017 года туристическая компания ООО «Турне», рассказывают в «Мире без границ». По словам специалиста по связям с общественностью ассоциации Анны Домрачевой, до этого аналогов карты Новосибирска на китайском языке не существовало: «Аналогов нет, до этого никто её не переводил, до этого China Friendly карты были только в Москве и Санкт-Петербурге», — сообщила собеседница.





На карте отмечены наиболее популярные достопримечательности города и объекты, участвующие в программе лояльности китайским туристам China Friendly. О них НГС.НОВОСТИ подробно писали в апреле — чаще всего китайские туристы посещают краеведческий музей, памятник Ленину на одноименной площади, а также новосибирские музеи и парки. Кроме того, туристов из КНР очень интересуют торговые центры, информация о них также есть на карте. По информации Домрачевой, к июню турфирмы уже успели раздать 7,5 тыс. таких карт.





По информации руководителя программы China Friendly Анны Сибиркиной, в 2016 году в Новосибирск прилетело в 10 раз больше туристов из КНР, чем в 2014 году. По данным «Мира без границ», в 2016 году Россию посетили 760 тыс. туристов из Китая, совершив 1 млн 300 тыс. поездок по России.





Прежде НГС.НОВОСТИ уже рассказывали о самой карте и о том, сколько китайские туристы тратят в России на шопинг.