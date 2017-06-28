На остановке в Академгородке загорелся автобус

Автобус № 72 загорелся на пр. Лаврентьева днём 28 июня
Автобус № 72 загорелся на пр. Лаврентьева днём 28 июня

Днём 28 июня в Советском районе Новосибирска на остановке «Институт Ядерной физики» загорелся автобус.


Случай с автобусом № 72, который следует маршрутом «пос. Геологов – Общественный торговый центр» произошёл в 14:45.


«Я ехал по Лаврентьева в сторону Дома учёных, когда увидел на остановке дымящийся автобус. Люди уже вышли из автобуса, "скорой" рядом не было, наверное, никто не пострадал. Автобус тушило двое пожарных, пожарная машина одна рядом стояла», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Степан Шутович.



Как отметил мужчина, в сторону микрорайона «Щ» было небольшое затруднение движения. «Это всё недолго продолжалось, затруднение на пр. Лаврентьева было небольшим», — отметил Шутович.


Как рассказали в ГУ МЧС по НСО, пожарные выехали на вызов в 14:38. 


«Загорелся моторный отсек автобуса марки МАЗ — площадь возгорания составила 4 кв. м. До прибытия пожарных из автобуса эвакуировалось 15 человек. Пожар полностью ликвидирован в 14:51», 


— пояснили в пресс-службе.


Маршрут № 72 принадлежит перевозчику МКП «ПАТП-4». Диспетчер отказался комментировать происшествие, а в приёмной руководства телефон уже не отвечал.


Похожий случай произошёл в марте в Кировском районе Новосибирска. Экскурсионный трамвай № 10 загорелся возле дома по ул. Оловозаводской, 11 — огонь тушили две автоцистерны, пожар повредил салон трамвая.

Мария Шевлягина
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