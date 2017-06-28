Офисы «Инвитро» в Новосибирске атаковал компьютерный вирус — подозревают «Петю»

Вирус атаковал серверы медицинской компании в России, Белоруссии и Украине
Вирус атаковал серверы медицинской компании в России, Белоруссии и Украине

Серверы новосибирских офисов медицинской компании «Инвитро» подверглись атаке компьютерного вируса — в компании заявили, что персональные данные клиентов злоумышленникам похитить не удалось.


«Действительно, вчера произошла хакерская атака на инфраструктуру компании "Инвитро". Пострадала инфраструктура компании в трёх странах: России, Белоруссии, Украине. На данный момент медофисы работают в штатном режиме, не исключено приоритетное исполнение исследований и возможны небольшие задержки по выдаче результатов. Сейчас с перебоями работает кол-центр. Вирус локализован внутри, сейчас идёт активное восстановление инфраструктуры», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе компании «Инвитро».


Персональные данные клиентов не пострадали, они защищены и злоумышленники их получить не смогли, заверили в компании.


Какой именно вирус атаковал серверы компании, в «Инвитро» пока сказать затруднились. «В этом плане мы не эксперты, сможем сделать вывод по завершению всех восстановительных работ. Но это была общая атака на все российские компании», — добавили в пресс-службе.


Разрабатывающая антивирусы компания ESET 27 июня на своём сайте сообщила, что изучает новую эпидемию трояна-шифратора. «По предварительным оценкам, вредоносная программа относится к семейству Petya. Для заражения корпоративной сети достаточно одного уязвимого компьютера, на котором не установлены обновления безопасности. С его помощью вредоносная программа попадёт в сеть, получит права администратора и распространится на остальные устройства», — пугают в компании ESET.


По данным специалистов, эпидемия началась с украинских компаний, от шифратора пострадали около 80 российских и украинских организаций.


По сообщению «Интерфакса», в России масштабной хакерской атаке подверглись серверы «Роснефти» и «Башнефти», металлургическая компания Evraz и целый ряд компаний поменьше. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия.


Атаки хакеров уже приводили к сбоям в работе компаний и госструктур Новосибирска: недавно база ГИБДД перестала работать в Новосибирске и по всей России из-за вскрытых хакерами серверов.

Ксения Евдокимова
Фото Юлии Шипициной

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