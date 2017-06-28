Сибирячку оштрафовали на 5 тысяч за жалобу на мужа-тирана

Суд приговорил Наталью Вихареву к штрафу 5 тыс. руб.

Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал 56-летнюю Наталью Вихареву за то, что она оклеветала своего мужа перед полицией.





6 июня 2016 года полицейские приехали на ул. Маковского. Их вызвала Наталья Вихарева — женщина заявила, что её угрожал застрелить гражданский муж, описал ситуацию НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Октябрьского района Денис Серебряков.







Вихарева пожаловалась полицейским на то, что мужчина, с которым она живёт, набросился на неё с оружием. В материалах дела это оружие называется «предметом, похожим на пистолет», так как баллистическая экспертиза не проводилась, пояснили в прокуратуре Октябрьского района. Прежде этот пистолет принадлежал предыдущему хозяину дома, который арендовали Вихарева и её сожитель. Владелец оружия к тому времени уже умер.





Женщина рассказала полицейским, что она испугалась своего гражданского мужа, так как считала, что он может действительно выстрелить.





«Также она пояснила, что он требовал от неё патроны, которых у неё не было, о чём она ему сказала. После чего он начал хватать её за одежду в области шеи, трясти.





При этом кричал, что если она не отдаст патроны, то он её убьёт. В этот момент она вырвалась, выскочила на улицу и вызвала сотрудников полиции», — приводит первоначальную версию женщины Денис Серебряков.







По заявлению Натальи Вихаревой полиция возбудила уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Началось следствие, во время которого мужчина свою вину категорически отрицал, рассказал Денис Серебряков.







Только спустя 5 с половиной месяцев, 25 ноября 2016 года, во время очередного допроса Наталья Вихарева созналась, что оклеветала своего гражданского мужа. Женщина пояснила, что он ей не угрожал и с пистолетом на неё не набрасывался, а заявить на мужчину в полицию она решила, чтобы его проучить.





По словам Вихаревой, она разозлилась из-за того, что её гражданский супруг стал просить у неё денег на выпивку, хотя до этого уже выпивал.







27 июня Октябрьский районный суд Новосибирска признал Наталью Вихареву виновной по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и оштрафовал её на 5 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали другие истории о ложных доносах. Например, про вора, который оставил сумку с паспортом на месте преступления, а потом заявил о её краже. А в январе 2017 года Центральный районный суд Новосибирска огласил приговор двум бизнесменам, которые инсценировали кражу обуви со склада ради страховки в 200 млн руб.