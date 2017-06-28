В Новосибирске пропал официант «Перчини»: накануне он удалил из компьютера все свои данные

Пропавший житель Новосибирска Денис Паутов
Пропавший житель Новосибирска Денис Паутов

21 июня пропал 24-летний Денис Паутов, приехавший жить в Новосибирск из Новокузнецка полгода назад. 


«Мы с ним созванивались раз в 2-3 дня. Он пару раз не ответил на звонок — думала, он где-то с друзьями в компании или ему некогда было ответить. 24 июня позвонил его друг, который рассказал, что Денис пропал, вчера написала заявление в полицию. 


Я думаю, что он мог собраться, плюнуть на всё и уехать путешествовать. Я не знаю, зачем он так сделал, почему нам не сказал. В полиции сказали — готовьтесь к худшему. Но я верю, что он где-то ходит, не могу даже мысли допустить о плохом», 


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ мать пропавшего Ирина Шерина.


Как стало известно от близких пропавшего, месяц назад Денис Паутов устроился официантом в ресторан «Перчини». «В "Перчини" даже месяц не прошел, он уже неделю пропустил по болезни, я так понимаю, он даже зарплату там не получил», — пояснил близкий друг Паутова, обнаруживший исчезновение.


«Мы оба переехали в город, он жил с другим нашим знакомым, снимали жильё. 21 июня мы с ним созвонились, договорились встретиться. Вечером шли гудки, он не брал трубку. 


Я пришёл к нему домой, зашёл в его компьютер — увидел, что он специально почистил историю браузера, как будто бы не хотел, чтобы его нашли. 22 июня обнаружил, что кто-то заходил через сайт-шпион на его страницу "ВКонтакте" из города Бийска», 


— пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ друг. 


Аналогичная ситуация уже происходила с Паутовым в Новокузнецке — однажды он ушёл на пару дней из дома, ночевал в полях, отмечают близкие. В этот раз, когда он пропал, был одет в джинсовую куртку, голубые джинсовые шорты, черную футболку, тёмные бейсболку и ботинки. 


Сейчас поисками занимается новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт». 

Мария Шевлягина 
Фото поискового отряда «Лиза Алерт»

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