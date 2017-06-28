В перчатках как у Тимати: на «Студенческой» открылась бургерная с необычной подачей блюд

«Русский лютый» занял половину павильона рядом с бизнес-центром. Фото Стаса Соколова

В Новосибирске недалеко от станции метро «Студенческая» заработала бургерная «Русский лютый», где посетителям дают одноразовые перчатки.





Заведение разместилось в одноэтажном павильоне на ул. Геодезической, построенном вдоль бизнес-центра «Геос». Его открыла компания ООО «АгроАзияГрупп», которая доставляет обеды.





Интерьер бургерной. Фото Стаса Соколова





В бургерной не больше 10 посадочных мест, расположенных по периметру. В меню пока только бургеры (их 10 видов стоимостью от 240 руб.), которые делаются здесь с подчеркнуто большим количеством начинки и соусов. В фирменном бургере «Русский лютый», например, кроме говяжьей котлеты есть томлёная свинина, маринованная капуста, салат айсберг и т.д.

Публикация от ел/пил (@yelpil) Июн 27 2017 в 7:27 PDT

Для того, чтобы посетителям не пришлось после еды мыть руки, в заведении выдают одноразовые перчатки, так же, как в известной столичной бургерной Black Star, открытой музыкантом и продюсером Тимати.







Перчатки в бургерной «Русский лютый»





Публикация от BlackStarBurger (@blackstarburger) Июн 13 2017 в 5:32 PDT

Правда, в «Русском лютом» используются обычные прозрачные перчатки, а в Black Star Burger — специальные чёрные.







Как рассказали в заведении, это только первая точка, владельцы планируют открыть под этим брендом небольшую сеть.







Небольшие бургерные — формат, активно развивающийся в последние несколько лет. В этом жанре, например, работает сеть «МясоRoob» (открыто уже 3 точки) и одиночные бургерные Burger Records, Moo Crew, Spot & Choo's Burgers и т.д. В торговых центрах похожий продукт предлагает сеть «Стейкбери» (3 точки на фуд-кортах).

