В перчатках как у Тимати: на «Студенческой» открылась бургерная с необычной подачей блюд
В Новосибирске недалеко от станции метро «Студенческая» заработала бургерная «Русский лютый», где посетителям дают одноразовые перчатки.
Заведение разместилось в одноэтажном павильоне на ул. Геодезической, построенном вдоль бизнес-центра «Геос». Его открыла компания ООО «АгроАзияГрупп», которая доставляет обеды.
В бургерной не больше 10 посадочных мест, расположенных по периметру. В меню пока только бургеры (их 10 видов стоимостью от 240 руб.), которые делаются здесь с подчеркнуто большим количеством начинки и соусов. В фирменном бургере «Русский лютый», например, кроме говяжьей котлеты есть томлёная свинина, маринованная капуста, салат айсберг и т.д.
Для того, чтобы посетителям не пришлось после еды мыть руки, в заведении выдают одноразовые перчатки, так же, как в известной столичной бургерной Black Star, открытой музыкантом и продюсером Тимати.
Правда, в «Русском лютом» используются обычные прозрачные перчатки, а в Black Star Burger — специальные чёрные.
Как рассказали в заведении, это только первая точка, владельцы планируют открыть под этим брендом небольшую сеть.
Небольшие бургерные — формат, активно развивающийся в последние несколько лет. В этом жанре, например, работает сеть «МясоRoob» (открыто уже 3 точки) и одиночные бургерные Burger Records, Moo Crew, Spot & Choo's Burgers и т.д. В торговых центрах похожий продукт предлагает сеть «Стейкбери» (3 точки на фуд-кортах).
Стас Соколов
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