Итоги прошедшей грозы: рухнувшие деревья и затопленные дороги

Минувшей ночью небо над Новосибирском разрезали десятки молний 
Минувшей ночью небо над Новосибирском разрезали десятки молний 

Власти Новосибирска подсчитали, какой урон городу нанесла прошедшая ночью гроза. 


В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь обращений от новосибирцев, живущих в разных районах. Горожане сообщили о сломанных ветках, упавших деревьях и затопленных улице, парковке и дворе.


Обращения о больших сломанных ветках на ул. Маяковского, 3 и ул. М. Ульяновой, 1 поступили от жителей Первомайского района. 


В Заельцовском районе на проезжую часть ул. Жуковского упало дерево, а на ул. Гоголя, 21 дерево и вовсе рухнуло на автомобиль. 


На левом берегу — на ул. Забалуева и ул. Петухова — затопило двор и парковочный карман. Кроме того, в частном секторе оказалась затоплена ул. Косиора в районе дома № 50. В Академгородке на ул. Российская, 21 затопило проезжую часть. 


Также жители ул. Кошурникова рассказали, что прошедший дождь размыл яму возле дома № 22/6. После ливня она разрослась и обрушила часть дороги. 


Раскаты грома в небе над Новосибирском начались около 2 часов ночи. Гроза длилась около часа. В небе сверкали молнии, а после пошёл дождь. 


Если вы увидели последствия ночной грозы, присылайте свои фотографии и видео через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».

Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова 

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