Итоги прошедшей грозы: рухнувшие деревья и затопленные дороги

Минувшей ночью небо над Новосибирском разрезали десятки молний

Власти Новосибирска подсчитали, какой урон городу нанесла прошедшая ночью гроза.







В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило восемь обращений от новосибирцев, живущих в разных районах. Горожане сообщили о сломанных ветках, упавших деревьях и затопленных улице, парковке и дворе.





Обращения о больших сломанных ветках на ул. Маяковского, 3 и ул. М. Ульяновой, 1 поступили от жителей Первомайского района.





В Заельцовском районе на проезжую часть ул. Жуковского упало дерево, а на ул. Гоголя, 21 дерево и вовсе рухнуло на автомобиль.







На левом берегу — на ул. Забалуева и ул. Петухова — затопило двор и парковочный карман. Кроме того, в частном секторе оказалась затоплена ул. Косиора в районе дома № 50. В Академгородке на ул. Российская, 21 затопило проезжую часть.





Также жители ул. Кошурникова рассказали, что прошедший дождь размыл яму возле дома № 22/6. После ливня она разрослась и обрушила часть дороги.





Раскаты грома в небе над Новосибирском начались около 2 часов ночи. Гроза длилась около часа. В небе сверкали молнии, а после пошёл дождь.







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