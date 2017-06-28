Ночной ливень размыл на Кошурникова недавно засыпанную большую яму

После дождя яма на ул. Кошурникова продолжила увеличиваться

После прошедшего в ночь на 28 июня ливня крупная яма возле дома на ул. Кошурникова, 22/6 заметно увеличилась.







Фото с выросшей ямой прислали читатели НГС.НОВОСТИ. «После вашей публикации ямы засыпали глиной, это было в этот понедельник (26 июня. — прим. НГС.НОВОСТИ) всё разложили, прикрыли тонкими металлическими листиками. А после дождя, который прошёл сегодня ночью, опять всё обвалилось», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница.







Яма расположена возле дома рядом с огороженной территорией, на которой не происходит активного строительства. С приходом ливней яма разрастается и обрушает часть дороги, по которой ездят машины и ходят новосибирцы, сообщили жители.







Ремонтные работы 26 июня





Первый раз жильцы дома, соседствующего с опасной ямой, обратились с проблемой в редакцию НГС.НОВОСТИ 13 июня. Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился к представителям УК «Союз», в ведомстве которого значится дом. Директор управляющей компании Светлана Шадрова сообщила, что территория не имеет отношения к их компании и пообещала найти собственника соседнего участка.







Спустя неделю, 19 июня, Светлана Шадрова сообщила, что владелец огороженного участка не был найден, а представители УК ещё зимой 2016 года написали заявления в прокуратуру с просьбой проверить участок. В прокуратуре корреспонденту сообщили, что такого заявления не было.







В пресс-центре мэрии рассказали, что огороженный участок земли принадлежит ООО «Экострой». По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», в Новосибирской области зарегистрировано около десятка компаний с таким названием, большинство из них относится к строительной сфере. По указанным на сайтах компании телефонам с представителями фирм связаться не удалось.







В мае другая яма во дворе причинила неудобства жильцам на Горском жилмассиве — тогда внедорожник Toyota Land Cruiser провалился в глубокую дыру в асфальте, а на месте парковки образовалась метровая яма.