В атмосферу НСО поднялись 200 тысяч тонн вредных газов и пыли: экологи винят небольшие штрафы

Больше всего новосибирский воздух страдает от производственных предприятий
Больше всего новосибирский воздух страдает от производственных предприятий

За год в атмосферу Новосибирской области выбросили 201 тыс. тонн вредных веществ — компании заплатили за это почти 26 млн руб.


По данным Новосибирскстата, в 2016 году специалисты зафиксировали выброс 201 тыс. тонн вредных выбросов от производственных предприятий — это на 8,8 % больше, чем в 2015 году. 


В основном это тонны твёрдых веществ (пыль, зола. — НГС.НОВОСТИ), диоксида серы, оксида углерода и азота. За год на территории области образовалось 13,1 млн тонн отходов. Лишь 18 % из них предприятия использовали в производстве и обезвреживали их.


Больше всего выбросов было от предприятий, которые занимаются производством и распределением электроэнергии, газа и воды — 62,5 %, а также от обрабатывающих производств — 16,8 %.


«За негативное воздействие на атмосферный воздух предприятия области в 2016 году заплатили 25,9 млн руб. На 2 % больше, чем в 2015 году», — отметили статистики.


В то же время на охрану окружающей среды в 2016 году компании потратили  2,5 млрд руб. — на 1 млрд руб. больше, чем в 2015 году. Эти деньги пошли на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды, сбор и очистку сточных вод, обеспечение радиационной безопасности, охрану атмосферного воздуха и пр.


Как пояснил НГС.НОВОСТИ эколог и старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко, ухудшению экологии в регионе способствует то, что заплатить штраф предприятиям выгоднее обновления очистного оборудования.


«В целом по стране: легче заплатить штраф, чем ставить очистные устройства. Максимальные штрафы намного меньше, чем современное оборудование, которое, в общем-то, и не поставишь на старые котельные. <…> 


Город совершенно не вкладывает в экологию, нынче это не модно», — посетовал эколог.


По его словам, главная причина ухудшения качества атмосферного воздуха — продолжительная зима, из-за которой областным ТЭЦ приходится работать дольше. Среди других причин он отметил выход оборудования из строя, низкое качество угля и топлива, а также рост числа автомобилей.


Вредные вещества в воздухе уже начали ощущать на себе и горожане. Так, на этой неделе новосибирцы массово пожаловались на неприятных запах в районе Толмачёво

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова

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