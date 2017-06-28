В Новосибирске начали торговать полевой клубникой и лесной земляникой





За стаканчик 0,2 л лесной земляники просят 100 руб. Фото Стаса Соколова

Уличные торговцы впервые в этом году начали продавать новосибирские дикоросы — полевую клубнику и лесную землянику.





Первых продавцов лесной земляники и полевой клубники корреспондент НГС.НОВОСТИ встретил на неорганизованном рынке в районе станции метро «Студенческая». Обе ягоды можно купить маленькими стаканчиками (0,2 л) от 100 руб. При этом столько стоит клубника, с которой ещё не оторваны чашелистики. Тем, кто не хочет заниматься этой кропотливой работой самостоятельно, предлагается доплатить еще 100 руб. (очищенная полевая клубника стоит уже 200 руб. за стакан 0,2 л). Продавцы сообщили, что собирали её под Черепаново.







Кроме рынка на Студенческой дикую ягоду можно купить в рядах с местными продуктами на Центральном рынке (расположены со стороны перекрёстка ул. Мичурина и Крылова) и на стихийном рынке в районе станции метро «Заельцовская». Здесь же можно купить и местную садовую клубнику, которая продается в среднем по 100 руб. за стакан 0,5 л. Новосибирцы уже начали активно выкладывать фотографии местной ягоды в Instagram.







Полевая земляника (или земляника зелёная) отличается от земляники лесной более высокой плотностью и более сильным ароматом. Растёт зелёная земляника обычно на открытых пространствах, в то время как земляника лесная встречается во влажных тенистых лесах.

