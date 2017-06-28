Мэрию обеспокоило мнение 500 тысяч человек: новосибирцам задали  девять вопросов

Мэрию обеспокоило мнение 500 тысяч человек: новосибирцам задали  девять вопросов

Мэрия Новосибирска запустила опрос «День города-2017: послевкусие праздника» — меньше чем за сутки в нём поучаствовала уже почти сотня человек. 


Власти попросили горожан с 27 июня по 4 июля ответить на 9 вопросов на муниципальном портале Новосибирска.


«Мы старались сделать так, чтобы в этот день каждый новосибирец нашёл занятие по душе. Спасибо вам за активное участие и отзывы в социальных сетях. Чтобы мы смогли по максимуму учитывать ваше мнение в нашей дальнейшей работе и подготовке к юбилею города, предлагаю пройти опрос о прошедшем празднике на муниципальном портале», — написал на своей странице в Facebook мэр Новосибирска Анатолий Локоть. 


В городской администрации решили узнать, какие площадки празднования посетили новосибирцы, участвовали ли жители города в бесплатных экскурсиях и пешеходных исторических квестах, понравилась ли им пешеходная ул. Ленина и «зелёное» оформление площади Ленина. 


Также власти попросили ответить, откуда горожане смотрели фейерверк и на каком побывали концерте. 


К 11:00 28 июня в опросе поучаствовали 93 человека, среди них и корреспондент НГС.НОВОСТИ. Судя по первым результатам голосования, большинство новосибирцев в День города побывали на пл. Ленина. 


Они остались довольны и концертной программой (на площади перед Оперным театром выступила группа «Несчастный случай»), и прогулками по ул. Ленина, и «зелёным» оформлением пл. Ленина. 


По данным полиции, 25 июня около полумиллиона горожан побывали на уличных площадках, посвящённых празднованию дня рождения Новосибирска. С раннего утра и почти до полуночи весь город отмечал этот праздник. 


Программа длилась более 12 часов — она началась с зарядки в компании олимпийских чемпионов в Первомайском сквере и закончилась 45-минутным салютом на Михайловской набережной. Всё это время редакция НГС.НОВОСТИ вела подробную трансляцию с мест событий.  

Ольга Власова
Фото Густаво Зырянова

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