Прокуратура обвинила S7 в нарушении прав покупателей самых дешёвых билетов

Прокуроры подали иск в суд с требованием к авиакомпании «Сибирь» изменить правила провоза багажа

Суд удовлетворил иск транспортных прокуроров о признании незаконными действий ПАО «Авиакомпания "Сибирь"» (бренд S7 Airlines) в отношении правил провоза багажа.





Транспортные прокуроры изучили сайт авиакомпании и посчитали, что «Сибирь» нарушает права пассажиров, которые покупают билеты по тарифу «Эконом Базовый». Нарушение касается правил перевозки багажа, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры 28 июня.







«Авиакомпания "Сибирь" императивно установила, что согласно этому тарифу пассажир имеет возможность провозить до 10 кг ручной клади, т.е. в салоне самолёта. Этот вес входит в пределы нормы бесплатного провоза багажа.





Нарушение заключается в том, что пассажир не имеет права сдать в багаж свою сумку. То есть получается, он не может провести более 100 мл жидкости или слишком объёмный груз, который весит те же 10 кг, но не входит в салон»,





— пояснила старший помощник Новосибирского транспортного прокурора Евгения Жбирь.







Прокуроры обратились в Обской городской суд с иском, который требует, чтобы авиакомпания «Сибирь» предоставила пассажиру воздушного судна право бесплатного провоза своего багажа в пределах установленной законом нормы (10 кг) без каких-либо ограничений. 5 июня суд удовлетворил иск, но пока ещё решение не вступило в законную силу.







«У компании есть возможность в течение месяца обжаловать решение суда. Если этого не произойдёт, то в течение следующего месяца они должны будут внести изменения.





Теперь авиакомпания не устанавливает место провоза багажа. После окончания срока апелляции пассажиры смогут перевозить необходимые вещи весом 10 кг без ограничений компании»,





— пояснила Евгения Жбирь.





В феврале 2016 года эксперты назвали самые пунктуальные российские авиакомпании 2016 года — тогда лидером рейтинга стала новосибирская «Сибирь».