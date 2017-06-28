Кехман уехал и оставил нового директора НОВАТа: в соцсетях заявили, что он ушёл в декрет

Владимир Кехман
Владимир Кехман

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус сообщила о том, что гендиректор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) ушёл в декрет.


«Уже около трёх месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребёнком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе. Исполняющей обязанности директора Новосибирского оперного театра назначена Снежана Лобарь. <…> До этого Снежана была специалистом по кадрам в Новосибирском филиале пивной компании "Балтика". Приказ о назначении Снежаны подписан министром культуры РФ Владимиром Мединским», — написала Наталья Пинус на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены). 


В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ депутат уточнила, что новости о кадровых перестановках в оперном театре ей сообщили источники в самом театре и Министерстве культуры РФ.


То, что обязанности гендиректора Новосибирского театра оперы и балета исполняет некая С.Б. Любарь, подтверждают и документы на сайте госзакупок. Именно эта фамилия (в сообщении Пинус и документах на сайте закупок фамилия отличается на одну букву) значится в документах электронного аукциона, который был объявлен 31 мая.


Из документов следует, что С.Б. Любарь исполняет обязанности директора театра с 12 апреля
Из документов следует, что С.Б. Любарь исполняет обязанности директора театра с 12 апреля


В пресс-службе НОВАТа информацию о кадровых перестановках комментировать отказались, а телефон самого Владимира Кехмана оказался недоступен.


Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр оперы и балета весной 2015 года после скандального увольнения его предшественника Бориса Мездрича. В октябре 2016 года Кехман обвенчался в Санкт-Петербурге со светской львицей Идой Лоло. В апреле 2017 года СМИ сообщили о том, что Ида Кехман стала мамой.


Неофициальный источник из окружения Владимира Кехмана подтвердил НГС.НОВОСТИ, что у Кехмана действительно недавно родился сын и по закону он имеет право на декрет. Однако действительно ли Кехман воспользовался своим правом, источник не уточнил. Также источник подтвердил назначение заместителя. 

Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), скриншот zakupki.gov.ru (2)

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