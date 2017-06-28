Авария на Станиславского: «Тойоту» выбросило в дерево на тротуар

ДТП произошло утром в Ленинском районе 
ДТП произошло утром в Ленинском районе 

В Ленинском районе Новосибирска водитель Nissan Primera попытался уйти от столкновения с Toyota Cresta — в итоге седан отбросило в дерево. 


ДТП произошло сегодня, 28 июня, в 9:00. Nissan Primera ехал по ул. Котовского со стороны ул. Станиславского. В этот момент с дворовой территории между домами № 11 и 13 выезжала Toyota Cresta. Она собиралась поворачивать налево, в сторону ул. Станиславского.


«Водитель "Тойоты" не пропустил "Ниссан", его водитель попытался уйти от столкновения, вывернул руль влево и ударил "Тойоту Кресту" в бочину. От удара "Тойоту" отбросило в дерево на тротуаре», — описали момент ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».


Toyota Cresta  
Toyota Cresta  


По информации «Автоспаса», у «Ниссана Примеры» сработали подушки безопасности, авария обошлась без пострадавших. Судя по фотографиям, «Тойота» въехала в дерево правым боком, а с левой стороны в неё попал «Ниссан».


Автомобилисты чаще всего врезаются в деревья при попытке уйти от столкновения. Однако не всегда такие аварии заканчиваются благополучно. Часто водители получают серьёзные травмы, которые оказываются несовместимыми с жизнью. Например, такое ДТП произошло 6 мая в Первомайском районе. Тогда  водитель Toyota Fielder въехал в дерево недалеко от сквера «Белый сад» — от полученных травм автомобилист погиб на месте.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus

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