Мальчик выехал во двор на самокате и попал под автомобиль

Авария на ул. Дениса Давыдова днём 27 июня

27 июня в разных районах Новосибирска произошло две аварии — в обоих случаях под колёса машин попали дети.





Первая авария случилась в 15:20 на ул. Дениса Давыдова в Дзержинском районе. «45-летний водитель "Тойты" двигался по ул. Дениса Давыдова, со стороны ул. Новая Заря в сторону ул. Учительской. В районе дома № 11 он совершил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.







Как оказалось, пояснили в автоинспекции, 8-летний мальчик решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода — он ударился головой, его доставили в больницу на «скорой». Врачи отметили, что ребёнок получил «ушиб мягких тканей лица и лба».





Авария на ул. Коптюга вечером 27 июня





Другая авария произошла в 20:45 на ул. Коптюга в Советском районе.





«51-летний водитель автомобиля "Ауди" двигался по двору дома Коптюга,19 и совершил наезд на пешехода, который двигался на самокате»,





— сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.







10-летний мальчик был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Он получил ссадины и ушиб голеностопа.







С наступлением лета всё больше детей попадают в аварии, некоторые из них заканчиваются трагично. На прошлой неделе шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном — это произошло 19 июня в Коченёвском районе Новосибирской области.