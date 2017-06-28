Мальчик выехал во двор на самокате и попал под автомобиль

Авария на ул. Дениса Давыдова днём 27 июня 
Авария на ул. Дениса Давыдова днём 27 июня 

27 июня в разных районах Новосибирска произошло две аварии — в обоих случаях под колёса машин попали дети.


Первая авария случилась в 15:20 на ул. Дениса Давыдова в Дзержинском районе. «45-летний водитель "Тойты" двигался по ул. Дениса Давыдова, со стороны ул. Новая Заря в сторону ул. Учительской. В районе дома № 11 он совершил наезд на пешехода», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.


Как оказалось, пояснили в автоинспекции, 8-летний мальчик решил перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода — он ударился головой, его доставили в больницу на «скорой». Врачи отметили, что ребёнок получил «ушиб мягких тканей лица и лба». 


Авария на ул. Коптюга вечером 27 июня
Авария на ул. Коптюга вечером 27 июня


Другая авария произошла в 20:45 на ул. Коптюга в Советском районе. 


«51-летний водитель автомобиля "Ауди" двигался по двору дома Коптюга,19 и совершил наезд на пешехода, который двигался на самокате», 


— сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску. 


10-летний мальчик был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Он получил ссадины и ушиб голеностопа. 


С наступлением лета всё больше детей попадают в аварии, некоторые из них заканчиваются трагично. На прошлой неделе шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном — это произошло 19 июня в Коченёвском районе Новосибирской области. 

Мария Шевлягина 
Фото пресс-службы ГИБДД по НСО

Прочтений: 4015
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено