Сильная гроза разбудила новосибирцев ночью

Затулинский жилмассив. Гроза разыгралась посреди ночи 
Затулинский жилмассив. Гроза разыгралась посреди ночи 

В ночь на 28 июня в Новосибирске прошла гроза — многих горожан разбудили сильные раскаты грома и сверкающие молнии.


Многие новосибирцы выложили в Instagram фото с молниями и видео, на котором слышны раскаты грома. 


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, гроза началась около 2 часов ночи и продолжалась около часа. 

Вот начинается

Публикация от Артем Колпашников (@kolpashnikov.an)

Пользователи соцсетей пишут, что проснулись среди ночи и не могли заснуть из-за того, что на улицах пищали сигнализации. 

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода с высокой температурой: днём будет в пределах +25…+31 градуса, ночью в среднем +12…+19. Также в регионе пройдут дожди, возможны грозы с порывистыми ветрами. 


Присылайте свои фотографии, видео, наблюдения за грозой или ее последствиями через WhatsApp, Viber и Telegram на номер 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку на сайте «Сообщи свою новость».


Самое интересное будет опубликовано здесь сразу после того, как редакция получит ваши сообщения.

Ольга Власова
Фото Натальи Пивченко (1), instagram.com/kolpashnikov.an (2), instagram.com/latyshevev (3)

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