Сильная гроза разбудила новосибирцев ночью

Затулинский жилмассив. Гроза разыгралась посреди ночи

В ночь на 28 июня в Новосибирске прошла гроза — многих горожан разбудили сильные раскаты грома и сверкающие молнии.







Многие новосибирцы выложили в Instagram фото с молниями и видео, на котором слышны раскаты грома.







По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, гроза началась около 2 часов ночи и продолжалась около часа.

Вот начинается Публикация от Артем Колпашников (@kolpashnikov.an) Июн 27 2017 в 10:44 PDT

Пользователи соцсетей пишут, что проснулись среди ночи и не могли заснуть из-за того, что на улицах пищали сигнализации.



Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода с высокой температурой: днём будет в пределах +25…+31 градуса, ночью в среднем +12…+19. Также в регионе пройдут дожди, возможны грозы с порывистыми ветрами.







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