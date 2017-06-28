Новосибирцы рассказали, в какой одежде переносят жару в офисе


Многие новосибирцы предпочитают одеваться так, чтобы после работы можно было сразу пойти на пляж 
Многие новосибирцы предпочитают одеваться так, чтобы после работы можно было сразу пойти на пляж 

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал, как относятся к дресс-коду в 30-градусную жару сотрудники новосибирских компаний. 


Специалисты сайта опросили 1 тыс. 373 новосибирца, чтобы выяснить, раздражают ли их коллеги в сланцах. 


«Большинство новосибирцев (54 %) рассказали, что в их компаниях нет строгих правил дресс-кода — сотрудники придерживаются повседневного стиля одежды или стиля casual», — выяснили аналитики сайта. 


Также оказалось, что у 37 % опрошенных вообще нет никаких запретов, касающихся внешнего вида работников — каждый ходит в том, чем хочет (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). Строгий дресс-код вынуждены соблюдать 14 % горожан — они вынуждены надевать только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. «Работа есть работа, приходится терпеть», — сетуют новосибирцы. 


Каждый 12-й опрошенный хотя бы раз слышал критику от руководства по поводу своего внешнего вида. 


«Короткая юбка, яркие цвета одежды, глубокий вырез блузки — такие причины замечаний перечисляют жительницы Новосибирска. Мужчины же вызывали недовольство работодателя, надевая шорты или сандалии, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков», — поделились данными опроса специалисты Зарплаты.ру


При этом не только руководители, но и сами сотрудники компаний критикуют одежду своих коллег. 


Эксперты сайта узнали, что 46 % горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенных неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц (глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье). Каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли.


7 % новосибирцев признались, что им безразлично, как выглядят их коллеги, заключили аналитики Зарплаты.ру


Жаркая погода вызывает споры в новосибирских компаниях не только по поводу дресс-кода, но и по поводу работы кондиционеров. Часть офисных сотрудников жалуются, что простужаются из-за них, другие вовсе не могут работать без ощущения прохлады.  

Ольга Власова
Фото Анны Золотовой 

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