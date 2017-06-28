Новосибирцы рассказали, в какой одежде переносят жару в офисе





Многие новосибирцы предпочитают одеваться так, чтобы после работы можно было сразу пойти на пляж

Сайт по поиску работы Зарплата.ру узнал, как относятся к дресс-коду в 30-градусную жару сотрудники новосибирских компаний.







Специалисты сайта опросили 1 тыс. 373 новосибирца, чтобы выяснить, раздражают ли их коллеги в сланцах.







«Большинство новосибирцев (54 %) рассказали, что в их компаниях нет строгих правил дресс-кода — сотрудники придерживаются повседневного стиля одежды или стиля casual», — выяснили аналитики сайта.





Также оказалось, что у 37 % опрошенных вообще нет никаких запретов, касающихся внешнего вида работников — каждый ходит в том, чем хочет (шорты, сланцы, спортивные костюмы, мини-юбки). Строгий дресс-код вынуждены соблюдать 14 % горожан — они вынуждены надевать только деловые костюмы, рубашки и классические юбки. «Работа есть работа, приходится терпеть», — сетуют новосибирцы.





Каждый 12-й опрошенный хотя бы раз слышал критику от руководства по поводу своего внешнего вида.





«Короткая юбка, яркие цвета одежды, глубокий вырез блузки — такие причины замечаний перечисляют жительницы Новосибирска. Мужчины же вызывали недовольство работодателя, надевая шорты или сандалии, а некоторые получали выговор из-за бороды или неподходящих носков», — поделились данными опроса специалисты Зарплаты.ру





При этом не только руководители, но и сами сотрудники компаний критикуют одежду своих коллег.





Эксперты сайта узнали, что 46 % горожан не любят, когда их сослуживцы приходят на работу в мятой или грязной одежде. Трети опрошенных неприятно видеть откровенные наряды сотрудниц (глубокое декольте, короткие юбки и шорты, торчащее нижнее белье). Каждый пятый не терпит странные сочетания в одежде: носки и сланцы, платье и кроссовки, спортивные штаны и туфли.







7 % новосибирцев признались, что им безразлично, как выглядят их коллеги, заключили аналитики Зарплаты.ру







Жаркая погода вызывает споры в новосибирских компаниях не только по поводу дресс-кода, но и по поводу работы кондиционеров. Часть офисных сотрудников жалуются, что простужаются из-за них, другие вовсе не могут работать без ощущения прохлады.