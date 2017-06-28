Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин освободился из колонии

Александру Солодкину-младшему оставалось провести в колонии 8 месяцев, но он вышел на свободу досрочно

Экс-вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин-младший, которого Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 14 июня постановил освободить досрочно, вышел на свободу.







«Сегодня [27 июня] он вышел из колонии», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.





Как уточняло издание ранее, бывшему вице-мэру Новосибирска оставалось провести в колонии 8 месяцев. Суд решил его освободить с условием, что он найдёт работу в ближайшие 2 месяца.







Александр Солодкин, занимавший ранее должность вице-мэра Новосибирска, и его отец Александр Солодкин-старший были задержаны по подозрению в совершении тяжких преступлений ещё в феврале 2010 года и помещены в СИЗО.





2 ноября 2015 года Новосибирский областной суд признал Солодкиных виновными в участии в преступном сообществе и назначил Солодкину-старшему 6 лет колонии общего режима со штрафом 1,2 млн руб., а Солодкину-младшему — 8,5 лет колонии общего режима и 505 тыс. руб. штрафа.







17 июня 2016 года Верховный суд России смягчил приговор Александру Солодкину-младшему и сократил ему срок до 8 лет. Суд отменил приговор в части, касающейся обвинений в мошенничестве. Александра Солодкина-старшего в тот же день освободили из-под ареста, так как свой срок он уже отбыл. А Александра Солодкина-младшего в сентябре этапировали в колонию Екатеринбурга.







Отметим, что прошлым летом Солодкин-младший уже просил об условно-досрочном освобождении. Но Дзержинский районный суд Новосибирска тогда ему отказал, а обжаловать это решение в Новосибирском областном суде заключённый отказался в последний момент.