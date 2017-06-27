Дочь Толоконского открыла в Новосибирске частную клинику

Специализация клиники Толоконской —  лучевая диагностика, общая терапия, травматология
Специализация клиники Толоконской —  лучевая диагностика, общая терапия, травматология

Дочь бывшего губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского — Елена Толоконская, открыла клинику семейной медицины «Аврора» в Новосибирске.


Новая клиника работает с 13 июня. «Официального открытия еще не было, мы начали работать 2 недели назад. Это наша первая клиника в Новосибирске, еще мама (Наталья Толоконская, доктор медицинских наук – прим. НГС) возглавляет одноименную клинику в Красноярске. Специализация клиники - лучевая диагностика, общая терапия, травматология. У нас самое новейшее оборудование для проведения МРТ, компьютерной томографии», - рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор клиники «Аврора» Елена Толоконская.


Клиника расположена в Заельцовском районе Новосибирска. Рядом с клиникой «Аврора» расположен диагностический центр «Инвитро» и МРТ-центр «Альба-мед». 


В клинике «Аврора» работают хирурги, травматологи, врачи общей практики, неврологи. Сейчас открыт только первый этаж, но, как отметила Толоконская, в планах – запустить в работу еще 3 этажа и открыть отделение неотложной помощи. Директор «Авроры» отказалась называть сумму вложений и имена инвесторов. 


«Мой врачебный стаж составляет более 20 лет, до этого я работала в Новосибирской областной клинической больнице. 


Я не могу принять правила и методы нынешних врачей – они просто лечат отдельные органы, временно подавляют симптомы, не занимаются целостным оздоровлением организма. 


В нашей клинике мы учим здоровому образу жизни, строим программу жизни человеку. Стараемся лечить максимально натуральными препаратами», - пояснила Толоконская.


#Repost @avroransk (@get_repost) ・・・ Дорогие новосибирцы! Приглашаем! Открылась Клиника семейной медицины «Аврора». Лучевая диагностика. Общая терапия, освобождающая от хронических болезней и боли! Травматология –восстановление с гарантией на перспективу. Искренний интерес к Вам. Сочетание безвредности и долгосрочной эффективности. Вы сэкономите время, средства и получите впечатляющий результат! С уважением, директор клиники "Аврора" Толоконская Елена Викторовна. @lena_tolokonskaya БУДУ БЛАГОДАРНА ЗА РЕПОСТ !!

Публикация от Елена Толоконская (@lena_tolokonskaya)

В феврале прошлого года супруга бывшего губернатора Новосибирской области Наталья Толоконская запустила собственную передачу на красноярском телеканале «Енисей»: для начала она призвала не бороться с гриппом и «полюбить температуру». Программа «Школа Натальи Толоконской» вызвала в основном гневные отклики — зрители обвиняли ведущую в некомпетентности, а ее советы сочли опасными для здоровья экспериментами. 

Мария Шевлягина 
Фото из архива НГС

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