Студента НГУ нашли мёртвым в день защиты диплома

Погибший 24-летний юноша учился на пятом курсе мехмата НГУ

Днём 27 июня 24-летний студент выпал из окна высотки в Советском районе Новосибирска.





Случилось это около 16.00 в Нижней Ельцовке. «С седьмого этажа дома по ул. Лесосечная, 7 выпал мужчина 1993 г.р. При падении погиб на месте. На место выехал отдел полиции. По предварительной информации, мужчина покончил жизнь самоубийством», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по НСО, погибший учился на пятом курсе мехмата НГУ.





«Жил с родителями, семья полная. Учился на пятом курсе НГУ, сегодня у него должна была быть защита диплома, но он на неё не явился. Родителей в этот момент дома не было.





Человек был замкнутый, как сейчас [стало] известно. Все обстоятельства и причины совершения поступка пока не ясны, мы будем их устанавливать», — в свою очередь заявил НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.







Это уже не первое падение с высоты этим летом, расследованием которого занимается СК. Так, 23 июня в микрорайоне «Бугринская роща» на улице Аникина погиб 17-летний юноша.