88-летнего водителя, сбившего 2 пешеходов, отправили в психбольницу

Суд назначил 88-летнему водителю стационарное лечение в психиатрической клинике

27 июня вступил в силу приговор Кировского районного суда в отношении 88-летнего водителя, который в августе прошлого года сбил на переходе женщину и подростка.





Как ранее рассказал НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Новосибирска Алексей Пасюк, авария произошла на перекрёстке ул. Петухова и Советского шоссе прошлым летом — 23 августа. В группе пропаганды ГИБДД по НСО пояснили, что в тот день около 10:50 пенсионер на Chevrolet Niva сбил на переходе 35-летнюю женщину и 12-летнюю девочку. По словам Алексея Пасюка, пострадавшие — мать и её дочь — получили тяжкие травмы.







В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем <…> правил дорожного движения <…>, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).







Во время проверки оказалось, что пенсионер страдает психическим заболеванием, которое представляет опасность для жизни и здоровья окружающих.







За некоторое время до аварии водитель оформил медицинскую справку для продления водительских прав в одной из коммерческих организаций Бердска, но не получил заключения врача-психиатра, хотя стоял на учёте у специалиста.







14 июня Кировский районный суд назначил принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа. «Суд назначил лечение, а врачи сами определят срок лечения», — пояснили в пресс-службе прокуратуры Кировского района.





Аварии с пожилыми водителями не редки в Новосибирске — 7 июня 79-летний водитель ВАЗ-2104 во дворе в Калининском районе протаранил 3 автомобиля.