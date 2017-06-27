Новосибирцы завалили Instagram фото с поспевшей земляникой

На новосибирских дачах поспела первая земляника

К концу июня земляника поспела на грядках в Новосибирске, о чём с удовольствием решили поделится жители в социальных сетях.







Пользователи социальной сети стали активно хвастаться первым урожаем земляники после прошедших выходных, 24–25 мая. В продаже свежая клубника появилась ещё в середине мая — на улицах Новосибирска тогда начали продавать черешню и «кубанскую» клубнику, средняя цена за килограмм составляла 300–400 руб.





Справка: Земляника (лат. Fragaria) — род многолетних травянистых растений семейства розовые. Среди видов земляники обычно выделяют землянику садовую (Fragaria ananassa), к которой часто применяют ошибочное название «клубника». Она является самым распространенным в культуре видом земляники. Кроме садовой земляники различают землянику зеленую (Fragaria viridis), дико растущую в средней полосе России; виргинскую (Fragaria virginiana) и чилийскую (Fragaria chiloensis). Правильно называть клубникой землянику мускатную (Fragaria moschata), которая практически не выращивается. Одним из самых распространенных сортов садовой земляники является сорт «виктория».

#клубника #дача #лето #нск #каникулы #лето2017 Публикация от Natasha (@nata_nov_17) Июн 27 2017 в 3:27 PDT









Публикация от Яна Туленкова (@yanatulenkova) Июн 24 2017 в 9:26 PDT





Я люблю лето за ароматы и вкусы... #летовдеревне #получаемвитамины #сладкоелето Публикация от Мария (@maria_sgibneva) Июн 26 2017 в 2:00 PDT





Мятно-клубничное 25 июня @norka_v_norke спасибо за стекляннную клубничку))🍓🍓🍓 Публикация от Olga Vlasova (@sumerki_shastya) Июн 25 2017 в 12:59 PDT

В середине июня в новосибирские садоводы начали снимать урожай жимолости, которая в этом году поспела в обычное для этого время. НГС.НОВОСТИ побывали в крупнейшем и единственном близком к Новосибирску ягодном питомнике — сельхозартели «Сады Сибири» — и узнали, где растут любимые новосибирцами ягоды и почему их отправляют не в город, а в другие регионы.

