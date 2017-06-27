Новосибирцы завалили Instagram фото с поспевшей земляникой
К концу июня земляника поспела на грядках в Новосибирске, о чём с удовольствием решили поделится жители в социальных сетях.
Пользователи социальной сети стали активно хвастаться первым урожаем земляники после прошедших выходных, 24–25 мая. В продаже свежая клубника появилась ещё в середине мая — на улицах Новосибирска тогда начали продавать черешню и «кубанскую» клубнику, средняя цена за килограмм составляла 300–400 руб.
Справка: Земляника (лат. Fragaria) — род многолетних травянистых растений семейства розовые. Среди видов земляники обычно выделяют землянику садовую (Fragaria ananassa), к которой часто применяют ошибочное название «клубника». Она является самым распространенным в культуре видом земляники. Кроме садовой земляники различают землянику зеленую (Fragaria viridis), дико растущую в средней полосе России; виргинскую (Fragaria virginiana) и чилийскую (Fragaria chiloensis). Правильно называть клубникой землянику мускатную (Fragaria moschata), которая практически не выращивается. Одним из самых распространенных сортов садовой земляники является сорт «виктория».
В середине июня в новосибирские садоводы начали снимать урожай жимолости, которая в этом году поспела в обычное для этого время. НГС.НОВОСТИ побывали в крупнейшем и единственном близком к Новосибирску ягодном питомнике — сельхозартели «Сады Сибири» — и узнали, где растут любимые новосибирцами ягоды и почему их отправляют не в город, а в другие регионы.
Мария Шевлягина
Скриншот и фото instagram.com/maria_sgibneva (1,5), фото instagram.com nata_nov_17 (2, 3), instagram.com yanatulenkova (4), instagram.com sumerki_shastya (6)