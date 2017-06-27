За шесть часов в Новосибирской области утонули пятеро сибиряков

Следователи просят новосибирцев соблюдать меры предосторожности во время отдыха на водоемах 
Следователи просят новосибирцев соблюдать меры предосторожности во время отдыха на водоемах 

В Новосибирской области следователи начали проверки из-за того, что на разных водоемах за день утонули пять человек — два ребенка и три взрослых.


«Следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирск, следственным отделом по городу Тогучин, Карасукским, Ордынским и Чановским межрайонными следственными отделами СКР по Новосибирской области проводятся проверки по факту гибели 26 июня 2017 года  граждан при отдыхе на водоемах, — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО». 


Первая трагедия произошла в 14.30 недалеко от с. Лозовское. 32-летняя женщина,  плескалась возле реки Баган, «навыками плавания», как отметили в ведомстве, она не обладала, но всё же рискнула отплыть на 5 метров от берега, вернуться назад — уже не смогла. Тело погибшей достали со дна реки спасатели. 


В 15.45 погиб 57-летний мужчина в с. Петровка. Он отплыл от суши на 15 метров, вернуться на берег реки Карасук сил уже не хватило. Тело погибшего достали из водоёма очевидцы трагедии. 


В 17.00 в реке Обь Ленинского района 6-летний ребёнок утонул на глазах у матери, об этом случае НГС.Новости сообщали. В пресс-службе СК добавили, что тело ребёнка в реке пока не обнаружено. 


Ещё один ребёнок, погиб в 19.15 в с. Долгово. 9-летний мальчик купался со сверстниками в пруду.


 «Мимо проплывала бутылка, — описал гибель ребёнка старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко, —


Мальчик, в принципе-то, стоял на ногах, но захотел её в руки взять и пошел в её сторону от берега. И скрылся. Вода мутная была. 


Ребятишки растерялись, с них спасатели-то какие, они побежали к взрослым. Взрослые пришли, извлекли его из водоема, но поздно. Уже трагедия состоялась». 


Последним -  около 20 часоа - погиб 32-летний мужчина на озере Айбакуль возле д. Новофёклино. Парень отплыл от берега не больше чем на 20 метров и не смог сам вернуться на сушу, тело достали спасатели. 


В следственном комитете обратили особое внимание на то, что все места, где погибли люди, не были оборудованы для купания. 


Сначала года утонуло уже больше 13-ти человек. Не считая парня, погибшего в Заельцовском парке — 19-летний юношу зашел в воду по пояс вместе со своей подругой. Течение усилилось, — девушку успели схватить, а молодого человека, к несчастью, унесло. 

Алена Истомина
Фото Анны Золотовой

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