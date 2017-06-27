Разбитую дорогу за оперным театром закатали в асфальт

Часть ул. Орджоникидзе уже с новым асфальтом
Часть ул. Орджоникидзе уже с новым асфальтом

Новосибирские дорожники отремонтировали часть ул. Орджоникидзе, на которую получали множество жалоб от горожан.


«Постоянно жаловались на участок ул. Орджоникидзе за оперным театром. Была разбита дорога от "Марриотта" и до Каменской. А сейчас этот участок, просто как блюдечко, ровненький», — рассказал начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) мэрии Юрий Сердюк.


Закатали проблемный участок с переездом по рельсам в конце прошлой недели, работы шли примерно три ночи. Сейчас дорожники продолжают ремонт в сторону ул. Депутатской, там сняли верхний слой асфальта и скоро положат новый.


«Сейчас вокруг зелёной зоны за оперным театром дороги будут приведены в порядок», — сказал Юрий Сердюк.


Скоро новый асфальт положат на ул. Депутатской
Скоро новый асфальт положат на ул. Депутатской


Он добавил, что оперный театр тоже облагораживает зелёную зону: посеяли газон, высадили кустарники, расширили тротуар.


Этим летом на улицах города активно идёт ремонт. Результаты работ на некоторых улицах проверил глава Росавтодора Роман Старовойт: он похвалил Новосибирск за хорошие дороги.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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