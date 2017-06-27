Известный коллекционер из Новосибирска выпустил мужские украшения с черепами за 150 тысяч

Коллекционер Григорий Гапонов разработал дизайн линейки мужских украшений с черепами — значок, медальон, запонки и перстень
Коллекционер Григорий Гапонов разработал дизайн линейки мужских украшений с черепами — значок, медальон, запонки и перстень

Известный коллекционер картин и директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов заявил, что в скором времени выпустит в Новосибирске коллекцию мужских украшений — значок, запонки, медальон и перстень с черепами и надписью на латыни. 


«В юности увлекался ювелирным искусством, но в жизни ювелиром стать не получилось. И когда я познакомился с компанией Best Brilliants, выяснилось, что могу реализовать свои наработки. А сам дизайн серии изделий для мужчин, которую я назвал Vanitas (тщеславие (лат.). — НГС.НОВОСТИ), отражает мою жизненную философию», — рассказал Григорий Гапонов.


Все украшения будут выполнены в едином стиле из золота трёх видов, синих сапфиров и эмали. Отдельная линейка будет сделана из серебра. Пока ювелиры изготовили только золотой нагрудный знак, который носит сам Григорий.


Первое изделие — значок из золота трёх видов и синих сапфиров по дизайну Григория
Первое изделие — значок из золота трёх видов и синих сапфиров по дизайну Григория


Череп в изделиях символизирует бренность человеческой жизни, кисть в зубах черепа — живопись, а лавровый венок олицетворяет поэзию, пояснил коллекционер. Афоризм, написанный по латыни: Vita Brevis Ars Longа — «Жизнь коротка, искусство вечно». В дальнейшем, заметил Григорий, желающие могут приобрести эти изделия у изготовителя. В среднем стоимость одного предмета из этой линейки — в пределах 150 тыс. руб.


Справка: Григорий Гапонов — директор новосибирского аукционного дома GETART, коллекционер картин и предметов антиквариата. Активно изучает и популяризирует наследие новосибирского художника Григория Ликмана. Одну из последних найденных картин Ликмана недавно передал на хранение в частную гостиницу


В мае НГС.АФИША также рассказывала об авторских изделиях ювелира Дмитрия Кузнецова, который работает в основном с серебром и изготавливает украшения в единственном экземпляре.

Илья Калинин
Фото автора

Прочтений: 2666
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено