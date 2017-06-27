Известный коллекционер из Новосибирска выпустил мужские украшения с черепами за 150 тысяч

Коллекционер Григорий Гапонов разработал дизайн линейки мужских украшений с черепами — значок, медальон, запонки и перстень

Известный коллекционер картин и директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов заявил, что в скором времени выпустит в Новосибирске коллекцию мужских украшений — значок, запонки, медальон и перстень с черепами и надписью на латыни.







«В юности увлекался ювелирным искусством, но в жизни ювелиром стать не получилось. И когда я познакомился с компанией Best Brilliants, выяснилось, что могу реализовать свои наработки. А сам дизайн серии изделий для мужчин, которую я назвал Vanitas (тщеславие (лат.). — НГС.НОВОСТИ), отражает мою жизненную философию», — рассказал Григорий Гапонов.







Все украшения будут выполнены в едином стиле из золота трёх видов, синих сапфиров и эмали. Отдельная линейка будет сделана из серебра. Пока ювелиры изготовили только золотой нагрудный знак, который носит сам Григорий.







Первое изделие — значок из золота трёх видов и синих сапфиров по дизайну Григория





Череп в изделиях символизирует бренность человеческой жизни, кисть в зубах черепа — живопись, а лавровый венок олицетворяет поэзию, пояснил коллекционер. Афоризм, написанный по латыни: Vita Brevis Ars Longа — «Жизнь коротка, искусство вечно». В дальнейшем, заметил Григорий, желающие могут приобрести эти изделия у изготовителя. В среднем стоимость одного предмета из этой линейки — в пределах 150 тыс. руб.







Справка: Григорий Гапонов — директор новосибирского аукционного дома GETART, коллекционер картин и предметов антиквариата. Активно изучает и популяризирует наследие новосибирского художника Григория Ликмана. Одну из последних найденных картин Ликмана недавно передал на хранение в частную гостиницу.







В мае НГС.АФИША также рассказывала об авторских изделиях ювелира Дмитрия Кузнецова, который работает в основном с серебром и изготавливает украшения в единственном экземпляре.