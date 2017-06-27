Участок у озера возле Мочищенского шоссе выставили на торги





Определённый под снос ветхий дом на ул. Арктическая, 1«а»

Городские власти в рамках программы развития застроенных территорий выставили на торги участок возле озера «Жемчужина Сибири».





Участок площадью 6 тыс. кв. м расположен в Заельцовском районе недалеко от Мочищенского шоссе. На нём стоит одноэтажный аварийный дом по адресу ул. Арктическая, 1«а».





Согласно проекту договора, победитель до конца марта 2019 года выплатит деньги владельцам старого дома. Новое жилье на участке появится к концу мая 2022 года.





В извещении о проведении аукциона указано, что территория находится в зоне застройки малоэтажными домами, поэтому высота зданий на ней не может превышать 4 этажей.







Стартовая стоимость участка с ветхим домом — 2,74 млн руб., аукцион назначен на 27 июля.







Участок тянется через 3 квартала частного сектора





Участок входит в число территорий, ранее запланированных к реализации в рамках программы развития застроенных территорий. Ранее в июне городские власти продали ещё один участок для развития — он находится недалеко от шоколадной фабрики.