Свидетели о смертельном ДТП на Ипподромке: «На скорости 120 км/ч он не вписался в поворот»

Авария, по словам очевидцев, произошла у крайнего столба

Стали известны подробности аварии на ул. Ипподромской в Новосибирске, в которой погибла пассажирка и пострадал водитель — НГС поговорил с очевидцами.





Один из свидетелей аварии Сергей Буньков рассказал корреспонденту, что на месте аварии была колея, машину выкинуло с крайней правой полосы. «По следам видно, что среднюю и левую он проходил уже в заносе, залетел на бордюр, пролетел разделительную полосу и, скорее всего, там же и начал кувыркаться и потом уже на "встречку" вылетел», — говорит Буньков, который проезжал мимо в момент происшествия.





Ранее водитель «Тойоты» рассказал инспекторам, что он действительно ехал с большой скоростью — 110–120 км\ч, внезапно автомобиль занесло.





Юлия Гришина, которая также видела момент аварии, рассказала, что в это время её автомобиль ехал по правой полосе.





«Я успела только краем глаза заметить, как машина, попавшая затем в ДТП, буквально пролетела слева, вроде по второй полосе, очень высокая скорость была. И через несколько секунд я заметила клубы пыли, почти все 3 полосы с нашей стороны дороги перекрыли, мы сначала подумали, что-то горит. Остановились. Когда пыль немного осела, оказалось, что машина на "встречке" лежит перевёрнутая, у столба, рядом с АЗС. Там изгиб дороги, видимо, на такой скорости он не вписался в поворот. Жутко. Страшно. Куда же они так летают?» — сказала Гришина.





«Тойота» вылетела на «встречку», перевернулась и врезалась в столб

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что ДТП произошло в 23.45 на ул. Ипподромской, недалеко от АЗС «Газпромнефть» В ДТП погибла 26-летняя пассажирка, жена водителя, сам 36-летний виновник аварии серьёзно не пострадал.







Это не первая смертельная авария на Ипподромке — в начале мая мотоциклист с пассажиром налетел на отбойник, тело водителя перекинуло через дорожное ограждение. 32-летний мужчина погиб на месте, 34-летний пассажир попал в больницу. Свидетели аварии рассказывают — у погибшего оторвало левую руку, шансов выжить после перелёта через отбойник у него не было.