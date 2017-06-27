Рядом со сквером Сибиряков-Гвардейцев нарисовали большого снежного барса и огненного соболя

Создание граффити снежного барса
Создание граффити снежного барса

26 июня стартовала акция «Граффитисты рисуют Новосибирск» — молодые люди и девушки начали разрисовывать огромными картинами животных площадку для занятий паркуром в Кировском районе.


Площадка для паркура появилась на ул. Сибиряков-Гвардейцев, 18 (недалеко от сквера Сибиряков-Гвардейцев) в 2014 году по наказам избирателей и при поддержке федерации экстремальных видов спорта Новосибирской области. Сегодня на ней занимаются паркуром и воркаутом (уличная гимнастика), проводят мастер-классы.


«Четвёртый год пошёл, за это время её (площадку. — К.Е.) разрисовывали буквами. Вчера депутаты вместе с администрацией района и МАУ "Стадион" провели фестиваль паркура. И граффитисты разрисовывали [площадку] в присутствии всех детей, школьников, родителей. Давали понять, что это сложный труд и не надо его портить», — рассказала Татьяна Пиминова, помощник депутата Кировского района Александра Тарасова.


Граффитистам предоставили баллоны с краской, а разрисовывали площадку они бесплатно. Рисовали граффити руководитель школы граффити MAGNOLIAS Алёна Ивашко и её ученики Айгуль Омуралиева, Влад Гладышев, Анна Жучкова, Слава Сподорев и Алёна Майер.


Огненный соболь
Огненный соболь


«Попросили разрисовать площадку на тему спорта. Так как это не просто спорт, а именно паркур, мы выбрали тему "Животная энергия Сибири". Мы там отобразили сибирских животных в движении», — рассказала Алёна Ивашко.


На площадке для паркура появятся огненный соболь, снежный барс, дикий кабан, бегущий волк и человек в маске кролика.


Ученики ходят в школу граффити около 2 лет и практикуются в основном на небольших поверхностях. Такую большую поверхность граффитисты зарисовывают впервые. Работать молодые люди будут три дня и планируют закончить граффити завтра.


Баллончики с краской
Баллончики с краской


«Ребятам всё понравилось. Понятно, что рабочий процесс — это совсем другое, когда мы и дождь перетерпели, и на солнце обгорели. Мы определяли время свободное: во сколько смогли, во столько пришли [рисовать]», — добавила Алёна.


Новосибирские граффитисты часто украшают стены в местах, популярных у молодёжи. Например, недавно художники разрисовали стену на Михайловской набережной.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены Татьяной Пиминовой

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