Летучие собаки Винко и Мэгги обзавелись первым детёнышем в зоопарке

Летучие собаки Винко и Мэгги вместе со своим детёнышем (на груди у животного, справа)

25 июня в контактном зоопарке «Трогай, гладь, корми» в МФК «Сан Сити» у пары летучих собак Винко и Мэгги родился первый детёныш.





«Летучих собак мы держали с нашего открытия, с ноября. Они приехали к нам достаточно маленькие.







Последние месяцы мы видели их заигрывания днём, но так как собачки ещё достаточно маленькие, это у них первый опыт, мы могли только надеяться, что у них получится завести потомство»,





— рассказала сотрудник контактного зоопарка Яна Смолева.







Летучие собаки обедают фруктами в контактном зоопарке





Как отметила Смолева, самочка начала набирать вес только за 2 недели до родов. На момент родов присутствовал ветеринар, который приехал на плановый осмотр всех животных зоопарка. «Сейчас малыш находится постоянно на груди у матери, поэтому она сама не летает и не питается. Самец берёт фрукты, чистит их и кормит её. Через 6 недель она начнёт отпускать ребёнка, который начнёт самостоятельно висеть», — добавила Яна Смолева.





Пол детёныша пока неизвестен. Имя новому питомцу работники контактного зоопарка хотят определить с помощью голосования в соцсетях. «Хочется, чтобы имя было связано с Новосибирском — всё-таки в День города родился», — отметила Смолева.





Справка: Египетская летучая собака относится к семейству крыланов. Это ночное животное, питающееся фруктами и насекомыми. Распространено на территории Египта, Турции, Кипра. Длина взрослой особи достигает 17 см. Половая зрелость наступает в возрасте 9 месяцев.





Согласно данным 2ГИС, в Новосибирске есть 7 контактных зоопарков, например, «Лесное посольство» в Заельцовском районе или «Обитаемый остров» в Кировском районе.







Сейчас сотрудники другого зоопарка — Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило — придумывают имена амурским тигрятам, которые родились ещё апреле.