Новосибирский суд потребовал удалить в Facebook страницу с картинкой синего кита

Железнодорожный суд посчитал опасной страницу с синим китом

Железнодорожный суд Новосибирска признал запрещённой страницу в Facebook, на которой была опубликована картинка с синим китом.







В марте 2017 года прокурор Железнодорожного района Новосибирска Анатолий Стафиевский обратился в суд с заявлением. Прокурор потребовал, чтобы суд признал запрещённой информацию, которая опубликована по одной из ссылок в Facebook, сообщается в документах суда.





Работники прокуратуры увидели на этой странице «изображение парящего в небе синего кита» и посчитали, что это противоречит законодательству об информации.





«Группы "Синий кит" — это <…> сообщества, связанные с манипулированием сознанием несовершеннолетних граждан, направленные на членовредительство подростков (выполнение 50 заданий, связанных с причинением подростком себе вреда) и подталкивание их к совершению суицида. Данное обстоятельство подтверждается комментариями к изображениям в группе: "Хочу в игру", "Хочу узнать и играть", "Я хочу играть". Данные фразы являются обозначением готовности подростка на выполнение заданий, после чего с ним связывается "куратор", который с помощью психологического воздействия заставляет ребёнка причинять себе вред и совершить самоубийство», — пояснили в прокуратуре. Позиция этого ведомства приводится в решении суда от 19 мая.







Судья Татьяна Лыкова согласилась с прокуратурой. Она признала материалы на странице в Facebook информацией, которую запрещается распространять в России. В суде пояснили, что это решение позволит Роскомнадзору включить страницу с синим китом в реестр запрещённых сайтов.





В прокуратуре Железнодорожного района Новосибирска от комментариев по поводу этого дела отказались.





Несмотря на то, что провайдеры упорно блокируют запрещённые сайты по просьбе Роскомнадзора, россияне всё равно находят способы обходить блокировки. Именно поэтому недавно группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который перекроет путь к запрещённым сайтам с помощью анонимайзеров и VPN. Один из авторов этого законопроекта — депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев.