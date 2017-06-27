Власти назвали улицы Новосибирска, где появятся новые дорожные знаки

Консольная опора на перекрёстке ул. Нарымской и ул. 1905 года





Новосибирские власти выбрали улицы города, где нужны новые консоли со знаком «Пешеходный переход».



Консоли собрался покупать «Горсвет» — он объявил, что в Новосибирске появится 31 новая опора. Чиновники назначили сразу два конкурса стоимостью 1,5 и 1,4 млн руб.



Консоли — металлические конструкции, которые держат знаки над проезжей частью, — поставят на напряжённых участках дорог, отмечается в документах госзакупки. Прежде в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказывали, что подобные консоли ставят на дорогах, где больше одной полосы в одну сторону.





В списке мест, где появятся консольные опоры: пересечение ул. Писарева и ул. Ипподромская; ул. Большевистская – ул. Днепрогэсовская; ул. Кирова – ул. Б.Богаткова; ул. Большевистская – ул. Южный спуск, ул. Нижегородская, 27, ул. Серебренниковская, 16, ул. Б.Богаткова, 184, ул. Б.Богаткова, 208/1, ул. Пархоменко, 90/1, ул. Мира, 39, ул. Станиславского, 15, ул. Станиславского, 6, ул. Титова, 15, ул. Красный проспект, 13, 28.





Ещё один аукцион «Горсвет» объявил 19 июня. Тогда в список попало ещё больше десятка адресов, где установят 30 консольных опор. Это ул. Б.Хмельницкого – ул. Писемского, ул. Ипподромская – ул. Народная, ул. Красный проспект, 27, ул. Красный проспект, 30, 42«а», ул. Тюленина – ул. Гребенщикова, ул. Д.Ковальчук, 85, ул. Б.Хмельницкого, 111, ул. Ватутина, 28, ул. Серебренниковская – ул. Коммунистическая, ул. Фрунзе – ул. С.Шамшиных, ул. Жуковского – ул. Д.Донского.





Победители аукционов определятся 10 июля, а опоры появятся на улицах до 1 ноября 2017 года.





В прошлом году подрядчики также установили больше сотни таких знаков. На монтаж одной консоли уходит в среднем около двух часов.





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