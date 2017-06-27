Готовьте зонтики: синоптики пообещали, что вечером в Новосибирске пойдет дождь

Вечером некоторые районы Новосибирска может накрыть дождь
Вечером некоторые районы Новосибирска может накрыть дождь

Синоптики предупредили новосибирцев о том, что вечером 27 июня в городе может хлынуть дождь.


«Есть большая вероятность того, что может быть сегодня в конце дня дождь в Новосибирске. А будет или не будет… Представляете, вот над моей головой может быть дождь, а над вашей головой может не быть в летнее время дождя. Потому что летние осадки, летние ливни – они формируются в виде очагов, небольших очагов кучево-дождевой облачности с пятнистым распределением осадков. И может в одном районе города дождь быть, в другом районе может его не быть», - пояснил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В целом синоптики говорят о том, что в ближайшие три дня в Новосибирской области сохранится неустойчивая погода с высокой температурой: днем будет в пределах +25…+31 градуса, ночью в среднем +12…+19. Также в регионе пройдут дожди, возможны грозы с порывистыми ветрами. 


Как уточнил Ренад Ягудин, обильные осадки ожидаются 28 и 30 июня. 29 июня дожди будут менее интенсивными и охватят меньшую территорию, а в Новосибирске в этот день осадки, по мнению синоптиков, вообще маловероятны. 


«Мы находимся в условиях неустойчивого поля атмосферного давления, чередования циклонических систем и систем повышенного атмосферного давления», - объяснил причины переменчивой погоды Ренад Ягудин.


Днём ранее он рассказывал, что пока погода в Новосибирской области стоит вполне летняя. Температура не только соответствует норме, но и даже превышает её на 1–3 градуса.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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