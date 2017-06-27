«Пятёрочка» арендовала огромное помещение для нового магазина на Никитина

Огромный магазин на ул. Никитина превратят в «Пятёрочку»

Мэрия Новосибирска продала с торгов огромный магазин на ул. Никитина, 15 — за него удалось выручить более 21,8 млн руб.







Городские власти продали на аукционе помещение магазина на ул. Никитина, 15. Его площадь на 1-м этаже и в подвале превышает 1,5 тыс. кв. м.







Согласно опубликованным результатам торгов, за помещение боролись два участника: ООО ТП «Активный отдых» и АО «Химчистка Чайка». Оба предложили только стартовую цену в 21 857 тыс. руб., и победителем признали «Химчистку Чайку», предложившую её первой.







Как рассказал владелец компании-победителя Данил Прудников, помещение приобреталось в инвестиционных целях, открывать на месте магазина химчистку он не планирует. По его словам, арендатор на помещение магазина уже есть, и в течение 4–5 месяцев в нём откроется супермаркет «Пятёрочка» и фирменные продуктовые отделы. Ранее, отметил Прудников, на этом месте работал магазин «Орлёнок».





Сегодня в Новосибирске работает 31 супермаркет федеральной сети «Пятёрочка», из них только 3 расположены в Октябрьском районе, при этом один находится в соседнем с проданным помещением квартале.







Вторая по величине федеральная торговая сеть «Пятёрочка» вернулась в Новосибирск в 2016 году — ранее её по франшизе развивала компания НТС. Главным конкурентом бренда, принадлежащего группе X5, является другая федеральная сеть супермаркетов — «Магнит».





1,5 тыс. кв. м — достаточно большая площадь для магазинов формата «у дома». Примерно столько, к примеру, занимает супермаркет сети «Лента», открывшийся в ТЦ «Амстердам» в феврале этого года. Площадь супермаркета, который должен открыться на месте бара «Тинькофф», составит порядка 1,1 тыс. кв. м вместе с подвальным помещением.