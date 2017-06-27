Перерыли весь Новосибирск: город готов к зиме на 40 %





Город готов к будущей зиме на 40 %

27 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание по подготовке города к отопительному сезону.





Мэр съездил на Кировскую котельную, где он вместе с энергетиками рассказал журналистам о том, как город готовится к будущей зиме.





«Самое жаркое время, лето. Температура высокая в городе. Но и жаркая в переносном смысле. У нас короткое лето, сделать надо очень многое. Программа переоборудования несколько сократилась в соответствии с тем, насколько уменьшились поступления от тарифа. Поэтому важно сейчас, чтобы не пострадала эффективность. Нужно подготовить все котельные», — сказал Локоть.







Мэр отметил, что в прошлом году на Кировскую котельную было завезено новое китайское оборудование, а с нового года она перейдёт в концессию «СИБЭКО». На совещании стало известно, что эта котельная готова к холодам на 47 %.





В целом в городе, по словам мэра, уже сделали 40 % работ, чтобы подготовить его к отопительному сезону.





«Вы видите, по городу ведутся интенсивные работы, то там, то там происходят разрытия. Мы провели испытания, выявлены слабые места. Для нас очень важна синхронизация работ. Чтобы не было так, что заасфальтировали, а дальше разобрали», — заявил мэр.





Кроме того, директор филиала «Тепловые сети» АО «СИБЭКО» Михаил Филатов доложил, что в этом году дефектов на теплосетях оказалось на несколько десятков больше, чем в это же время в прошлом.



По данным Филатова, сейчас на теплосетях рабочие сделали ремонт на 30 %.







Анатолий Локоть на совещании





По информации мэрии, сейчас ремонт идёт на ТЭЦ-2, 3, 4, 5, работы коснутся 6 котлоагрегатов, 2 турбоагрегатов, 3 турбогенераторов. Летом также пройдёт ремонт на всех котельных города.





Всего в Новосибирске 86 котельных, в том числе 58 ведомственных и 28 котельных в аренде АО «СИБЭКО».





Напомним, в этом году отопительный сезон в Новосибирске закончился 10 мая. С 15 мая начались испытания сетей, во время которых уже случились коммунальные аварии.