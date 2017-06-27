«Час спали в самолёте»: рейс до китайского курорта задержали в «Толмачёво» на 10 часов

Зона вылета терминала Б

Пассажиры рейса из Новосибирска в Санью (Китай) не могут вылететь уже 10 часов.





«Вылет планировался в 2:45. Мы приехали в [аэропорт] в 12 [ночи] и увидели, что вылет задерживается до 6:30. Зарегистрировались, в 6:30 подошли, стоим в очереди, а нас не пускают на самолёт. Где-то около 7 утра нас пустили в самолёт, мы видели в окно, как там что-то долго загружали и перегружали.





Мы невыспавшиеся сели в самолёт, уснули. Час сидели в самолёте, потом нас выгнали. Никто нам ничего не говорит, все нас отсылают»,





— рассказала пассажирка Вероника Семёнова.







Девушка пояснила, что каждый час пассажирам объявляют о переносе времени вылета. Пассажиры сидят в «чистой зоне» аэропорта, соответственно, не могут выйти на улицу.







«Питание было и то потому, что все возмущались. И мы до сих пор сидим и не понимаем, когда мы вылетим. У нас один день отдыха уже пропал», — посетовала Вероника.







В пресс-службе аэропорта «Толмачёво» пояснили, что рейс авиакомпании «Ай Флай» «Новосибирск — Санья» задерживается по техническим причинам. По последней информации на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво», предварительное время вылета 13:00, рейс выполняется на самолёте Boeing 757.





На табло в аэропорту сообщается о задержке рейса в Санью





В новосибирском представительстве авиакомпании «Ай Флай» корреспонденту НГС.НОВОСТИ ситуацию комментировать отказались, редакция обратилась с письменным запросом в московское представительство авиакомпании. На момент публикации новости ответ не пришёл.







Вылеты рейсов задерживаются довольно часто и по разным причинам. Недавно в «Толмачёво» из-за густого тумана задержались рейсы в Москву, Анталью и Прагу.

