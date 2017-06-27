В Центральный парк съехались десятки пожарных со спецтехникой

В Центральном парке отметили 120-летие со дня образования пожарной охраны Новосибирской области.





Выставка пожарного обмундирования





В Центральном парке можно было увидеть пожарную экипировку





Уже в 10:00 сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям на пересечении Красного проспекта и ул. Державина.







Глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов у памятника пожарным и спасателям





Торжественное мероприятие началось в Центральном парке в 11:00. В Центральном парке утром, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, было около 50 сотрудников МЧС. Они показывали новосибирцам пожарное обмундирование (его можно было даже примерить), рассказывали о пожарных машинах и катали детей на лошади. А в торжественной церемонии у памятника пожарным и спасателям приняли участие около сотни спасателей.











Праздничное построение





В Центральном парке выставили пожарную технику. Сотрудники МЧС провели для детей различные игры, конкурсы и викторины на противопожарную тематику.











На сцене парка выступил ансамбль Главного управления МЧС России по Новосибирской области и другие творческие коллективы.







Возложение цветов к памятнику пожарным и спасателям





Дети побывали внутри пожарной машины





И примерили пожарную экипировку





«Ваша нелёгкая служба связана с опасностью и постоянным риском для жизни. Высокий профессионализм, умение сострадать чужому горю, взаимовыручка и уверенность в товарище, идущем с тобой в огонь, помогают успешно решать все возложенные на вас задачи. За проявленные мужество и героизм многие из вас удостоены наград различного уровня, но самая большая награда — это счастливые глаза спасенных людей», — говорится в поздравлении главы областного МЧС Виктора Орлова.







Пожарная техника начала XX века





Отдельно Виктор Орлов выразил большую признательность ветеранам пожарной охраны.







«Вы большую часть своей жизни посвятили благородному делу, находясь на первом рубеже в противостоянии с огненной стихией. Но и сейчас, уже на заслуженном отдыхе, вы продолжаете всем сердцем переживать за родное любимое дело и оказываете неоценимую помощь и поддержку тем, кто сегодня в строю, делитесь с ними накопленными знаниями и опытом многолетней службы», — отмечается в тексте поздравления.









В МЧС напомнили, что Новосибирскую область от пожаров круглосуточно охраняют подразделения Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Новосибирской области, ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны.







Выставка пожарных машин





Пожарные регулярно становятся участниками учений и показывают свою готовность спасать новосибирцев. Одни из последних учений прошли в начале июня на спортивно-тренировочной площадке Учебного центра среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области.





22 команды пожарных посоревновались в боевом развёртывании — они одевались на скорость и стреляли потоками воды по мишени. А в марте на аэродроме «Мочище» прошла тренировка парашютистов-десантников пожарной службы Новосибирской авиабазы.