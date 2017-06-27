В Центральный парк съехались десятки пожарных со спецтехникой
В Центральном парке отметили 120-летие со дня образования пожарной охраны Новосибирской области.
Уже в 10:00 сотрудники МЧС возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям на пересечении Красного проспекта и ул. Державина.
Торжественное мероприятие началось в Центральном парке в 11:00. В Центральном парке утром, по наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, было около 50 сотрудников МЧС. Они показывали новосибирцам пожарное обмундирование (его можно было даже примерить), рассказывали о пожарных машинах и катали детей на лошади. А в торжественной церемонии у памятника пожарным и спасателям приняли участие около сотни спасателей.
В Центральном парке выставили пожарную технику. Сотрудники МЧС провели для детей различные игры, конкурсы и викторины на противопожарную тематику.
На сцене парка выступил ансамбль Главного управления МЧС России по Новосибирской области и другие творческие коллективы.
«Ваша нелёгкая служба связана с опасностью и постоянным риском для жизни. Высокий профессионализм, умение сострадать чужому горю, взаимовыручка и уверенность в товарище, идущем с тобой в огонь, помогают успешно решать все возложенные на вас задачи. За проявленные мужество и героизм многие из вас удостоены наград различного уровня, но самая большая награда — это счастливые глаза спасенных людей», — говорится в поздравлении главы областного МЧС Виктора Орлова.
Отдельно Виктор Орлов выразил большую признательность ветеранам пожарной охраны.
«Вы большую часть своей жизни посвятили благородному делу, находясь на первом рубеже в противостоянии с огненной стихией. Но и сейчас, уже на заслуженном отдыхе, вы продолжаете всем сердцем переживать за родное любимое дело и оказываете неоценимую помощь и поддержку тем, кто сегодня в строю, делитесь с ними накопленными знаниями и опытом многолетней службы», — отмечается в тексте поздравления.
В МЧС напомнили, что Новосибирскую область от пожаров круглосуточно охраняют подразделения Федеральной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы Новосибирской области, ведомственной, добровольной и частной пожарной охраны.
Пожарные регулярно становятся участниками учений и показывают свою готовность спасать новосибирцев. Одни из последних учений прошли в начале июня на спортивно-тренировочной площадке Учебного центра среди подразделений Федеральной противопожарной службы Новосибирской области.
22 команды пожарных посоревновались в боевом развёртывании — они одевались на скорость и стреляли потоками воды по мишени. А в марте на аэродроме «Мочище» прошла тренировка парашютистов-десантников пожарной службы Новосибирской авиабазы.
Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова